Maçta uzatma anları oynanıyor. Hakem bitiş düdüğünü çalmak üzere

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları, geride bıraktığımız hafta yaşanan türbülans ardından haftanın ilk iş gününde daha ılımlı bir seyir izlemeye çalıştı.
- Türk insanının barometresi konumunda olan USDTRY kuru, günü 7,30 seviyelerinden karşılaması ardından, günün ilerleyen saatlerinde 7,23 seviyelerine doğru bir düşüş sergilese de, bu eğilimde çok da kalıcı olamadı.
- Bu tip zigzag hareketlere veya yüksek volatiliteye karşı okurlarımızı dün uyarmış, dalga boyuna ilişkin (çift taraflı) hazırlıklı olunması gerektiğini söylemiştik.
- TCMB’nin örtülü de olsa faizi artışı ile likiditeyi kısması, öte yandan BDDK'nın aktif rasyosunda güncellemeye gitmesi (kredi artış hızı yavaşlayacak) bir nebze de olsa Türk mali piyasalarında tansiyonun dün gün içinde düşmesine yardımcı oldu.
- Günün ilerleyen saatlerinde, döviz talebinin de azalması ve TL’de tansiyonu kısmen de olsa düşmesine paralel, BİST100 endeksi günü %1,4 artışla 1,075 puan seviyesinden tamamlarken, bankacılık hisselerinin olumsuz ayrışmaya devam ettiğini gördük.
- 2 yıllık gösterge bileşik faiz son 10 ayın zirvesi olan %13,37 seviyesinde yüksek seyrini korurken, CDS primleri yatay bir seyir aldı. Lakin, bankaların mevduat faizlerini yükseltmesine paralel, kredi faizleri nin de yukarıya geldiğini görüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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