Maaştan İhtiyaç Kredisi Near East Bank’ta

Near East Bank bireysel ihtiyaçlara finansal avantaj sağlayan ürünleri, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak hazırladığı kampanyaları ve uzun vadeli tüketici kredilerine kattığı avantajlarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Maaşını Near East Bank’a yönlendiren özel sektör ve kamu çalışanlarına çok avantajlı faiz oranı ile yepyeni bir ihtiyaç kredisi sunan Near East Bank, tüm maaş müşterilerine özel aylık % 2, 25 faiz oranı, 72 ay vade ve 35.000 TL teminat tutarından başlayan ve Limitsiz teminata kadar Sağlık sigortası hediye ediyor.

Sağlık Sigortası, sigorta sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde kaza ve/veya hastalık/rahatsızlık sonucu oluşabilecek Sigortalıya ait sağlık giderlerini, poliçede belirtilen Yatarak Tedavi, Ayakta tedavi, Diş Tedavi ve Doğum teminatlarını, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve Network kapsamında işbu Özel Şartlar ve ekinde bulunan Sağlık Sigortası Genel Şartları, sigortacılık ve sağlık mevzuatı dahil yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altına alıyor.

Sağlık sigortası ile, diş muayene, panoramik film ve diş temizliği, Anlaşmalı Kurumlarda Limitsiz Doğum teminatı, Near East Bebek ayrıcalıkları edinme imkanı, Ömür Boyu Yenileme Hakkı, Doğum yapan annelere psikolojik ve diyetisyen danışmanlık hizmetleri Near East Bebek’lere süpriz hediyeler ve indirim imkanları da büyük avantajlar sağlıyor.

İhtiyaç anında ve sağlıkta kazandıran Maaştan İhtiyaç Kredisi sayesinde hızlı onay süreci, özel faiz oranı ve uzun vadeli ödeme planlarıya ihtiyaçlarınızı kolay yoldan karşılayabilmenize imkân tanıyor. Bireysel tüketici kredilerine bir yenisini ekleyen Near East Bank maaşını Near East Bank’tan alanlara tanıdığı bu ayrıcalıkla çalışanlara hem ihtiyaç anında hem de sağlıkta kazanma fırsatı sunuyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Maaş yönlendirmesi yapan tüm çalışanlara için özel olarak tasarlanan yeni kredi ürünü hakkında şunları aktardı;

" Bankamıza maaş yönlendirmesi yapan kamu ve özel sektör çalışanlarını düşünerek hazırladığımız Maaştan İhtiyaç Kredimize başvuran tüm müşterilerimizi finansal açıdan korumakla beraber, her türlü kişisel harcamalardan sağlık harcamalarını da düşünerek limitsiz teminata kadar Sağlık Sigortası da hediyesi ekledik. Sağlık Sigortası önemli bir konu ve kredi alan müşterilerimize önemli avantajlar kazandırıyor. Yatarak ve ayakta tedavi imkanlarının yanı sıra sağlık giderlerini önemli ölçüde karşılıyor. Bununla birlikte yeni kredi ürünümüzün en önemli özelliği özel bir faiz oranı ile sunulması. Amacımız bireysel müşterilerimizi düşünerek, kredi ürünlerimize farklı özellikler ve detaylar ekleyerek ihtiyaçlarına doğru çözümleri sunabilmek. Maaştan İhtiyaç Kredisi ürünümüzle de maaşını bankamızdan alan çalışanların ihtiyaç anında kredi başvurlarına önemli bir katkı sağlamamız oldu." dedi.