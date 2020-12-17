Maaşlar taksitle ödenebilir

13’ncü maaş için 1 milyar 300 milyona ihtiyaç var ama gelir 600 milyon. Bakan Arıklı, 13’üncü maaşların 22’sinde ödenebileceğini ardından normal maaşların ise taksitle veya bir iki gün geç ödenebileceğini açıkladı



Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

13’üncü maaşlar hakkında açıklamalarda bulunan Arıklı, maaşların mutlaka ödeneceğini ve bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ederek, “Maaşlar hazırsa, onu 22’sinde ödeyin maaşları 1-2 gün gecikmeyle ödeyebilirsiniz veya taksitle ödeyebilirsiniz” ifadelerini kullanarak mali raporun halkın önüne şeffaf bir şekilde serilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Arıklı, 13’ncü maaş için 1 milyar 300 milyona ihtiyaç var gelir 600 milyon. Kimsenin alacağı devlette kalmaz. Sıkıntı olmaz para bulunur ödenir” dedi.

“Devlet güçlüdür ve bu durum altından kalkabileceğimiz bir sorundur” diyen Erhan Arıklı, “Gereken para 1 milyar 300 milyonluk bir şeydir… Bir açık var, o açığı nasıl kapatacağımızı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, piyasanın kendi haline bırakıldığına da dikkat çekerek toptancıların, kendi kafalarına göre piyasayı idare ettiklerini ve vatandaşın her gün yeni fiyatlarla karşılaştığını aktararak “Tüketiciyi, siz kalkıp da toptancının, satıcının, sermayenin insafına bırakamazsınız” diyerek yasanın kendisine yetki verdiğini ve bunu kullanacağını söyledi. Arıklı, temel tüketim mallarının sayısını belirleyip incelediklerini ve bununla ilgili bir emirname yayınlayacaklarını belirtti.

