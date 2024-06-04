Maaş zamlarında tablo netleşiyor

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verisine göre; işçi emeklisi aylıkları en az yüzde 22,72, memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları da en az yüzde 17,38 zamlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaş ve emekli aylık zamları netleşmeye başladı.

5 aylık enflasyona göre, işçi emeklisi aylıkları en az yüzde 22,72, memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları da en az yüzde 17,38 zamlanacak.

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon mayıs ayında zirveyi gördü. 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar netleşmeye başladı.

İŞÇİ EMEKLİSİ EN AZ YÜZDE 22,72 ZAM ALACAK

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece, memur maaşlarını ve emekli aylıkları zamlarını ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak hesaplandı.

Emekli aylıklarına, altı aylık enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Beş aylık enflasyon farkının 22,72 olarak hesaplanmasının ardından işçi emeklisinin aylık zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu. Emeklilerin aylık zamları 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

MEMURLAR EN AZ YÜZDE 17,38 ZAM ALACAK

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına ise haziran ayı itibarıyla en az yüzde 17,38 zam yapılması netleşti.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekiyor. Bu nedenle altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Emekliler, geçen yıl yüzde 49,25 zam almıştı

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplanmıştı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda olursa emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

AZİZ ÇELİK'TEN 'SIFIR ZAM' UYARISI

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emeklinin sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayında maaş ve emekli aylık artışlarında dikkate alınacak 6 aylık resmi enflasyon oranının yüzde 26-27 civarında olacağını ifade etti.

"Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam çantada keklik değil. Zam kök aylıklara yapılacağı için 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze. 8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır.

TÜİK 5 aylık resmi enflasyonu yüzde 22,72 olarak açıkladı. Bir sonraki aylık enflasyon yüzde 3 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 26,4 olur. 6 aylık resmi enflasyonun yüzde 26-27 civarında olması kuvvetle muhtemel.Temmuz ayında maaş ve emekli aylık artışlarında dikkate alınacak 6 aylık resmi enflasyon oranı yüzde 26-27 civarında olacak. Hesaplamalar bu oran üzerinden yapılacak"

