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Maaş ve 13’üncü maaşlar için 977 milyon TL ödeme

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Maliye Bakanlığı, Aralık ayında maaş ve 13’üncü maaşlar için toplam 977 milyon TL ödeme yaptı

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Maaş ve 13’üncü maaşlar için 977 milyon TL ödeme
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Maliye Bakanlığı, maaş, 13’üncü maaş, maaş nitelikli ödemeler ve cari ödemeler kapsamında 1 milyar, 319 milyon, 685 bin TL ödeme yaptı.
 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı ödemelerinin rutin şeklinde devam ettiğini kaydetti.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında toplam 930 milyon, 879 bin, 157 TL, 24 kuruş ile 13’üncü maaşlar için ise 388 milyon, 805 bin, 942 TL, 94 kuruş ödeme yapıldığı belirtildi.
Aralık ayında maaş, 13’cü maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamının 976 milyon, 990 bin, 261 TL, 68 kuruş, piyasaya yapılan cari ödemelerin toplamının ise 342 milyon, 694 bin, 838 TL, 50 kuruş olduğu, toplam 1 milyar, 319 milyon, 685 bin, 100 TL, 18 kuruşluk ödeme yapıldığı ifade edildi.
 
 
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