banner762
banner815
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
9 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
7 0
 
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
81 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
27 0
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
42 0
65 0
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
44 0
banner797

Maaş kesintisinden geri adım

banner476

Başbakan Ünal Üstel kamuda maaş kesintisine gidilmesini gerektiren sorunun yaratılan yeni kaynakla giderildiğini ve maaş kesintisinin yapılmayacağını bildirdi

banner825
Maaş kesintisinden geri adım

Başbakan Ünal Üstel kaynak yetersizliği nedeni ile yasa gücünde kararname ile yapılacağı açıklanan maaş kesintisinin yapılmayacağını bildirdi.
Başbakan Ünal Üstel gün içerisinde kendi başkanlığında ilgili bürokratlarla yapılan çalışmalar sonrasında, kamuda maaş kesintisine gidilmesini gerektiren sorunun yaratılan yeni kaynakla giderildiğini ve yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini açıkladı.
Yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesi ile birlikte maaşların tam olarak ödeneceğini ifade eden Başbakan Üstel şöyle dedi:
“Emekliler, şehit ve malul gaziler, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlarla ilgili ödeme bankalara ödeme talimatı kesintili olarak gittiğinden dolayı ödemeleri yüzde 10 eksik olacak. Ancak bu eksiklik Cuma günü memur maaşları ödenirken giderilecek ve kesintiler onlara geri ödenecek. Kısacası yaratılan yeni kaynakla birlikte cuma günü tüm kamu çalışanları, emekliler, şehit ve malul gaziler, sosyal yardım ve engelli alanlar maaşlarını tam olarak almış olacak. “
Ünal Üstel Maliye Bakanlığında gün içerisinde görev değişimi yaşanması sonrasında kendi başkanlığında bir durum tespit ve değerlendirme toplantısı yapıldığını ve bu toplantıda yaratılan yeni kaynakla birlikte yasa gücünde kararnameyi uygulamaya koyacak bir gereksinim bulunmadığını gördüğünü söyledi.
Bu tespitin yapılmasının ardından maaş kesintisine gidilmemesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Başbakan Üstel, ülkede ekonomik sorunların çözülmesi ve hem kamu hem de reel sektörde yaşanan sıkıntıların kalıcı bir şekilde aşılması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.