LTB 8 iş yerini kapattı, 9 işyerine para cezası kesti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), pandemi önlemleri çerçevesinde rutin olan denetimlerini arttırarak devam ettirdiği, bu çerçevede, 8 – 12 Şubat arasında 133 iş yerinin denetlendiği kaydedildi. Covid-19’a karşı alınması gereken tedbirlere uymayan 8 iş yeri de kapatıldı, 9 işyerine para cezası kesildi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda 9 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle 3 bin 820’şer TL idari para cezası kesildi. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Covid-19’a karşı alınması gereken tedbirlere uymayan 8 iş yeri de kapatıldı.
Denetimlerde maske ve mesafe kuralına uymayan 1 işletmeye 3 bin 820 TL idari para cezası verilirken, 5 kişiye de maske mesafe kuralını ihlal ettiklerinden dolayı 382’şer TL para cezası kesildi.
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