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Limon altın oldu!

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Narenciye ülkesi olmamıza rağmen limonun kilosu 16.90 TL’ye satılıyor!

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Limon altın oldu!
Narenciye ülkesi olmamıza rağmen 1 kilo limonun 17 TL’ye satılması vatandaşı çileden çıkardı.
5 kilo 92 gr ağırlığında limon alan bir vatandaş, 86.05 TL ödedi ve sitem etti. 
Vatandaşlar, narenciye üreten bir ülke olarak limonun bu kadar pahalıya satılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.
 
 
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