Limasol Sigorta Ltd. 20. Olağan Genel Kurulunu yaptı

Limasol Sigorta 20. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Limasol Bankası Genel Müdürlük binasında Covid – 19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Sigortayı yönetecek Direktörler Kurulu da belirlendi.

Limasol Sigorta Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’in divan başkanlığını, Akıle Tatarlar ve Meryem Gündüz’ün ise divan sekreterliğini yaptığı Limasol Sigorta Genel Kurulu, faaliyet raporunun okunması, 2020 yılı hesaplarının okunması ve onaya sunulması, hesapların oybirliği ile aklanması, direktörler kurulunun seçimi, murakıp tayini, ve bazı mevzuat maddelerinin görüşülüp onaylanması ile hissedarların dilek ve temennilerde bulunmasıyla tamamlandı.

Limasol Sigorta Direktörler Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, genel kurul üyelerine yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kasım 1997’de KKTC’nin en köklü bankalarından birisi olan Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’in yan kuruluşu olarak kurulan Limasol Sigorta Ltd., 20 yılı aşkın deneyimi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yapmaktadır. 2020 yılında belirlenen hedefleri maksimum verimlilikle kapatan Limasol Sigorta, oluşan hasarların da hızlı bir şekilde giderilmesini sağlamıştır. Başarılı performansta aktif pazarlamanın önemli olduğuna inanmaktayım" sözlerini kullanan Kemaler, ülkenin en iyi sigorta şirketi olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve ‘Siz Hayatın Tadına Varın, Gerisini Bize Bırakın’ sloganına yakışır şekilde müşteri memnuniyetini gözettiklerini de belirtti. 2020 yılında, sigortacılık faaliyetleri yanı sıra sosyal sorumluluk bağlamında da önemli çalışmalara katkı sağlamış olan Limasol Sigorta, önümüzdeki yıllarda da titiz çalışmalarını sürdürecektir. 2021 Yılının Limasol Sigorta’da da dijitalleşme yılı olacağının müjdesini veren Kemaler, Covid - 19 salgınının bir an önce sona ermesi ve sağlıklı günler yaşanması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ise, Limasol Sigorta’nın sektördeki üstün performansından mutlu olduklarını, sigortanın başarı grafiğini mevcut rekabet ortamında sürekli üst seviyede tutması yönünde yönetimden personele herkesin gereken özveriyi yeni dönemde de göstereceğine inandıklarını kaydetti. Asker, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alana Covid – 19’un yarattığı kötü etkilerin en erken zamanda geride kalmasını temennisinde de bulundu. Birtan Asker, Limasol Sigorta web sitesinin ve dijital alt yapının güncellendiğine de dikkat çekerek, Limasol Sigorta’nın her zaman müşterilerine en iyi hizmeti sunma prensibi ile çalıştığının altını çizdi.

Dilek ve temennilerin ardından Genel Kurul sona ermiştir.