Limasol Sigorta 3 aydır çabalıyor genel kurulu yapamıyor

Ülkemizin önemli ve büyük sigorta şirketlerinden olan Limasol Sigorta 3 aydır genel kurulunu gerçekleştiremiyor. Bugün yapılması beklenen genel kurul Limasol Sigorta LTD eski başkanı ve hissedarı Hüseyin Kemaler’in mahkemede açtığı dava nedeniyle ara emri alınmasından dolayı yapılamadı.Gazetemize ulaşan bilgilere göre, Maliye Bakanlığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (sigorta yöneticis ) ile Limasol Sigorta arasında olan itlafında 3 aydır toplanan ve çağrıları yapılan hatta genel kurulları filli olarak yapılan sigorta genel kurullarını kamu idari engellemeleri ile resmileştiremiyor.GEÇİCİ ARA EMRİ ALINDIGirne Kaza Mahkemesi’nde 19 Temmuz 2022’de görüşülen davada geçici ara emri verildi. Limasol Sigorta LTD eski başkanı ve hissedarı Hüseyin Kemaler ve bazı diğer hissedarlar ile açmış olduğu davada Limasol Sigorta’nın 21 Temmuz 2022(bugün) tarihinde yapılması beklenen genel kurula ara emri aldı.Hüseyin Kemaler, Girne Kaza Mahkemesinde açmış olduğu dava ile ödenmiş hisselerine düşen haklarını gasp edildiğin ileri sürerek açtığı bu dava ile gasp edilen haklarının iadesini talep ediyor.Limasol Sigorta yerli sigorta şirketleri arasında en çok hissedarı halka açık (230 dan fazla hissedarı mevcut) ve Limasol Bankası iştiraki olan şirkettir. 30 personel ile kamuya rağmen halka inmiş sigorta şirketidir.