Limasol Sigorta 25 yaşında

Limasol Sigorta, kuruluşunun 25’inci yılında müşterilerini önemsiyor, teknolojiyi yakından takip ediyor

Sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmeyi sürdüren Limasol Sigorta, kuruluşunun 25’inci yılını büyük bir gururla kutluyor.

Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve ardı ardına yaptığı teknolojik yatırımlar ile sigortacılıkta yeniliklerin öncüsü olan Limasol Sigorta müşteri odaklı çalışmalarına devam ediyor.

“Siz hayatın tadına varın, gerisini bize bırakın” sloganı ile 25 yıl önce yola çıkan Limasol Sigorta, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, dünyadaki yenilikleri ülkemize adapte etmeye devam ediyor.

Müşterilerine yenilenen web sitesi aracılığıyla sigorta poliçeleri ile ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşıp online ödeme kolaylığı sağlayan Limasol Sigorta, son olarak mobil uygulamasını da hizmete sundu. Play Store ve Apple Store’dan kolaylıkla yüklenebilen uygulamada, Acil Yardım Butonu ile de sektörde bir ilke daha imza attı.

Genel Müdür Vekili Sn. Mustafa Seyitler kuruluş yıldönümü nedeni ile açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Her zaman müşteri memnuniyetinden asla taviz vermeden ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bizler 25 yıldır müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sektörde birçok öncü hizmet ve ürünü sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 25 yıldır bizler ile yol alan değerli müşterilerimize gücümüze güç kattıkları için teşekkürlerimizi sunar, sigortanın kuruluşunda olup da şu an aramızda olmayanları da saygı ile anıyoruz.”

