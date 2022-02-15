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Limasol Bankası’nda eğitim içerikleri genişletildi

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Limasol Bankası, 2022 yılında gelişen ve daha kapsamlı olan eğitim sürecini başlattı

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Limasol Bankası’nda eğitim içerikleri genişletildi
Analitik düşünme yeteneği geliştirmek, teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmak, daha verimli ve süratli çalışabilmek ve donanımlı olmak için çok kapsamlı bir eğitim süreci başladı.
Limasol Bankası Birim  ve Şube Müdülerinin katılım gösterdiği “Zaman Yönetimi Eğitimi” konulu ve 2022 yılının eğitim programı kapsamında yer alan ilk hizmet içi eğitim geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den eğitmen Doç. Dr. Serdal Işıktaş’ın çevrimiçi verdiği eğitimde zaman yönetimi, verimli zaman kullanımı ve zamanı etkili kullanmayı engelleyen faktörler ele alındı.
83 yıllık tecrübe, dinamizm, yenilikçi anlayışla ve dijital dönüşüm sürecinde birçok ilklere imza atan Limasol Türk Kooperatif Bankası ilerleyen günlerde de farklı içerikler ile eğitim programlarına devam edecek. Bu eğitimler kapsamında 2022 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında uluslararası kariyer sahibi eğitmenlerin tüm banka çalışanlarına eğitimler vermeye devam edecek.  
 
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