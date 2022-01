Limasol Bankası dijital dönüşüm ile 100.yıla ilerliyor

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Kemaler "Geçmişimizden gelen tecrübelerimizi dijital dönüşümüzle birleştirip geleceğe güvenle yürüyoruz. Müşterilerimizi daha memnun etmeyi ve genç nesillerin bankamıza olan bağlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, 100. yılımızda uluslararası bir Banka olarak yurt dışında bankacılık faaliyetinde bulunan bir Dünya Markası olmaktır" dedi

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Limasol Bankası’nın dijital dönüşümü hakkında bilgi verdi.

SORU: Limasol Bankası Dijital Dönüşüm çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Dijitalleşme her an daha da önem kazanıyor. İşlem güvenliğini sağlıyor. Verimliliği artırıyor, işlem süresinin kısalmasına sayısının da artmasına yardımcı oluyor.

Artık müşteri olmanın yeri ve zamanı yok. Müşterilerimize her an her yerden işlem yapabilme imkanı sağlamaya önem veriyoruz.

2020 yılında dijitalleşme için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Yeni nesil temel bankacılık yazılımı olan CoreTechsS programına geçtik. Bu süreçte büyük projelere imza attık.

Bilgi İşlem altyapımıza yaptığımız yatırımlara devam ederek fiziksel sunucu, sanal sunucu ve depolama sistemleri parkımızı yeniledik. Fiber ağımızı genişlettik, güçlendirdik, şubelerimizin ekipmanlarını yeniledik.

İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık alanında da yoğun ve sürekli devam eden bir çalışma içerisindeyiz.

Müşterilerimizin günlük bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı şekilde yapması için Mobil Bankacılığına sürekli yatırım yapıyoruz. Her an ve her yerde kolaylıkla kullanılabilecek bir mobil bankacılık uygulamamız var.

Tüm işlemleri yapabilir finanasal süreçlerinizi anında cep telefonunuzla takip edebiliyorsunuz.

Covid 19 sürecinde temassız ve güvenli işlem yapabilmek çok daha önem kazandı. Dünyanın herhangi bir yerinden 7/24 tüm işlemlerinizi herhangi bir bulaş riskine girmeden Limasol Mobil Bank ile yapabiliyorsunuz.

Ayrıca şubelerimizde ve an itibariyle ada genelinde 149 adet ATM terminalimizle ada halkının hizmetinizdeyiz.

Ek olarak, bankamız kredi kartları ve banka kartlarının “Temazsız Ödeme” özelliğinin müşterilerimiz tarafından takdir ve tercih edildiğini de belirtmek isterim.

Daha geniş ekrandan laptop veya PC üzerinden de istediğiniz zaman internetin olduğu her yerde vadeli- vadesiz hesaplarınız ve kredi kartı gibi kullandığınız ürünleri banka nezdinde bulunan bütün hizmetlerinizi İnternet Bankacılığı üzerinden kontrol edebilir ve gerekli işlemleri süratle yapabilirsiniz.

Covid 19 sürecinde sürekli olarak sosyal medyalarımızı daha aktif bir şekilde kullanmaya başladık ve hala o şekilde devam ediyoruz. Tüm müşterilerimiz, KKTC halkı ve çocuklar için eğitici, motive edici özel videolar hazırlayıp paylaşıyoruz.



SORU: Röportaj öncesinde sohbet ederken yeni teknolojiler, yapay zeka ve datanın gücü konularından bahsetmiştiniz. Bunu biraz daha açar mısınız?



Eskiden olduğu gibi tüm müşteriler için bir ürün tasarlama yoluna gitmiyoruz. Her müşteri özeldir ve her müşterinin ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle verilen hizmetlerde ve ürünlerde çeşitlilik ve özelleştirlebilme günümüzde çok önemli duruma gelmiştir. Bir müşteriye sunduğunuz hizmet ve çözüm diğer müşteri için uygun olmayabilir. Bu nedenle artık müşterilerin ihtiyaçlarına yine onlara uygun olan çözümler ile gidermek gerekliliğimiz vardır. Biz de müşterilerimize daha uygun hizmet sunabilmek için çalışmalarımızda artık teknolojiyi daha yoğun olarak kullanmaya başladık. Yapay zeka destekli uygulamalar ve müşteri alışkanlıklarının sağladığı verinin analiz edilmesi ile ilerliyoruz.

Günümüzün en değerli varlığı DATAdır. Bu datayı işleyebilmek için de yapay zeka destekli karışık dijital algoritmalar kullanılmaktadır. Her müşteri özel olduğu için her müşterinin analizini insan kaynağı ile yapmak artık maalesef mümkün değil. Bunu mümkün kılan ve tekrar tekrar üzerinde durduğumuz ve bizi ileriye taşıyacak olan yapay zekadır.

Yaptıklarımızdan küçük bir örnek vermem gerekirse, 7/24 müşterilerimizin veya müşteri adaylarımızın cevabını almak isteyeceği soruları tespit ettik ve sorularınıza hızlıca cevap verebilecek yapay zeka destekli uygulamalar başlattık .



SORU: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Limasol Bankası’nın 82 yıllık köklü geçmişinden edindiği bilgi ve tecrübeler ile güvenli bir gelecek yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kıbrıs’ın yakın geçmişinin en önemli tanıklarından olan Bankamız, İngiliz Sömürge, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Federe Devleti Dönemlerinde her zaman müşterilerine başarıyla hizmet vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en köklü kooperatif bankası olmuştur.

Geçmişimizden gelen tecrübelerimizi dijital dönüşümüzle birleştirip geleceğe güvenle yürüyoruz. Müşterilerimizi daha memnun etmeyi ve genç nesillerin bankamıza olan bağlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, 100. yılımızda uluslararası bir Banka olarak yurt dışında bankacılık faaliyetinde bulunan bir Dünya Markası olmaktır.