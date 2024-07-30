"Limanlarda gemi yükleme ve boşaltma ihalesi uluslararası çıkılmamalı"

Salamis Port Shipping Ltd. elleçleme işlemleri için ihalenin yerel yapılmasını istedi

Salamis Port Shipping Limited Şirketi, Girne ve Gazimağusa limanlarında elleçleme (gemi yükleme ve boşaltma) ihalesinin uluslararası çıkılmaması, yerel yapılması çağrısında bulundu.

Şirket, elleçleme işleri için gerekli kapasitede oluşumların ülkede bulunduğunu ayrıca elleçleme işlemlerinin yabancı bir şirketin elinde olmasının beraberinde kriminal durumlar getirebileceğini belirtti.

Gazimağusa ve Girne Limanlarında faaliyet gösteren 37 gemi acentesi, armatör, gümrük komisyoncusu ve nakliyecinin yer aldığı Salamis Port Shipping Ltd. tarafından, Gazimağusa ve Girne limanlarındaki elleçleme işlemleriyle ilgili çıkılacak ihale konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazimağusa ve Girne limanlarında görev yapan Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin tüzel kişiliğinin ekimde sona ereceğine işaret edildi ve elleçleme için çıkılacak ihalenin uluslararası olmaması gerektiği vurgulandı.

Verilen hizmetlerde kâr marjının yüksek olmadığı belirtilen açıklamada ihalenin yabancı bir şirket tarafından kazanılması halinde yaşanabilecek şu sorunlara işaret edildi:

“Limanlarımızda yaşanabilecek kriminal olayların denetlenmesi zorlaşacaktır. Ayrıca, yıllardır yerli özel şirketler tarafından yapılan teknik yatırımların, yabancı firmaların ihaleyi alması durumunda boşa gitmesi ve milyonlarca dolarlık Kıbrıs Türk halkının öz sermayesinin zarar görmesi riski bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü, ilgili ihalenin sadece yerel oluşumlara açılması hususunda temaslarımızı en üst düzeyde devam ettireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Açılacak liman elleçleme ihalelerinin uluslararası alana açılmaması ve yerel düzeyde kalması için şirketin temaslarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, “KKTC limanlarında 50 yıllık geçmişi olan paydaşlarımızın bilgi birikimi ve teknik kapasiteleriyle, limanlarımızı daha ileriye götürerek çağdaş limancılık anlayışına kavuşturabileceğimize inanmaktayız” denildi.

Kısa vadede kâr amacı gütmeyen Salamis Port Shipping Ltd’in limanlardaki hizmet verimliliğini artırmayı ve acil ihtiyaç olan altyapı ile güvenlik alanlarına yatırım yapmayı planladığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Salamis Port Shipping Ltd’nin tüm elleçleme hizmetlerini yürütebilecek teknik altyapıya sahiptir. Bu doğrultuda, hissedarlarımızla yaptığımız toplantılarda, her iki limanın hem devlet gelirlerini geriye düşürmeden hem de daha verimli ve hızlı çalışabilmesi için gerekli faaliyetlerin nasıl yürütülebileceği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”

