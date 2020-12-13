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Limana düzenleme

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Başbakan Saner, Girne Turizm Limanı’nın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını açıkladı

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Limana düzenleme
Başbakan Ersan Saner, dün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.
Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, liman çalışmaları yanında, Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı. Başbakan Saner, gerek Covid-19 önlemleri gerekse de Limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti. 
 
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