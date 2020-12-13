Limana düzenleme

Başbakan Saner, Girne Turizm Limanı’nın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını açıkladı

Başbakan Ersan Saner, dün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, liman çalışmaları yanında, Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı. Başbakan Saner, gerek Covid-19 önlemleri gerekse de Limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti.

