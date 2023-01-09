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Li-Koop yönetimi görevden alındı

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Bir kredi kooperatifi olan Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nin (Lİ-KOOP) Yönetim Kurulu, Mukayyitlik tarafından görevden alındı

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Li-Koop yönetimi görevden alındı

Mukayyitlik, Lİ-KOOP Yönetim Kurulu üyelerini görevden aldı...

Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Lİ-KOOP Yönetim Kurulu üyelerinin haklarında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın elektronik imza koyduğu kararın tam metni şu şekilde:

“Mukayyitliğimiz tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda, Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’na aykırı işler yapmanız sebebiyle hakkınızdaki suçlardan ötürü soruşturma başlatılmıştır. Tüm bunlara ek olarak Yönetim Kurulunun kendi içerisindeki uyumsuzluğu, Kooperatifin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir. Yönetim Kurulu gerek yasaya aykırı işlevleri, gerekse uyum içerisinde çalışmaktan imtina edip, Kooperatifi zarara uğratması muhtemel tutum içerisinde olduğunun görülmesi üzere Fasıl 114'ün 54 maddesi altında yapılan tüzüğün 89 (1) maddesine dayanarak görevden uzklaştırılmanıza karar verilmiştir. Bilgi ve gereği rica olunur.”

Lİ-KOOP Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluşuyordu:

-Asım Kayan – Başkan

-Sami Dayıoğlu – Başkan Yardımcısı

-Sonay Akınsel – Üye

-İlke Özgür Davulcu – Üye

-Halil İbrahim Bulutbeyaz – Üye

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