Lefke Ceviz festivali üreticinin yüzünü güldürdü

Niyazi Ergülen11. Lefke Ceviz Festivali geçtiğimiz Pazar Lefke Carşı merkezinde saat 10.oo -21.oo saatleri arasında gerçekleşti. Üreticilerin açtığı stantlara ilgi büyük oldu.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın da destek verdiği festivalde SOS Grubu festivale katılanlara güzel anlar yaşattı.ÜRETİCİLER PANDEMİDEN DOLAYI ÜRÜNLERİNİ SATAMIYORLefke Turizm Derneği Başkanı Nermin Şanlıdağ gazeteniz Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada Lefkeyi ziyaret edecek olanların muflon ve Soli’ye yerleştirilen Afrodit heykelini ziyaret edeceklerini açıkladı.Şanlıdag, pandemiden dolayı üreticilerin ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini ürettiklerini satamadıklarını belirterek, gerekli izinleri alarak geçen yıl düzenleyemedikleri Ceviz Festivalini düzenlediklerini ve üreticilerin ürettiklerini satabildiklerini söyledi. Belediyenin üreticilerden stant ücreti almadığını söyleyen Şanlıdağ SOS gurubunun ayrıca ücretini ödeyerek derneklerine destek verdiğini de belirterek Başkan Kaya’ya teşekkür etti.