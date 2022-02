Kyanit Parke, yeni atılımlar hedefliyor

Hastane, okul, konut, fabrika, mandıra gibi birçok projeye ürün sağlayan Kyanit Parke, 2022’de hedeflerini büyüterek yeni yatırımlarla ülkemizde üretim ve istihdama yönelik önemli adımlar atıyor

Kyanit Parke, 2014 yılında Değirmenlik Başpınar mevkiinde kurulan tesisinde inşaat sektörüne, beton elemanlar üretimi ile; beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve alt yapı ürünleri olmak üzere toplamda 29 farklı yapı malzemesini, renk seçenekleriyle 72 çeşit ürünle sağlamaktadır.

Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden Kyanit Parke, güçlü kurumsal yapısı ve sermayesi ile sektörün öncü firmalarından biri olmayı sürdürüyor. Yıllık üretimi yaklaşık 265.000 m2 ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük üreticilerinden biri olan şirket, kapasitesini artıracak yatırımlara devam ederek 2022 yılı hedeflerinde önemli atılımlar gerçekleştiriyor.

İnşaat sektörüne yapı malzemeleri sağlayan Kyanit Parke’nin beton parke, bordür, beton, bims ve altyapı olmak üzere beş ana grupta üretimi var. Bu ürünlerin tamamı Değirmenlik mevkiinde yer alan 14.000 m2 açık, 2.300 m2 kapalı alan üzerine kurulmuş tesiste üretilmekte. Tesiste, 2 adet üretim hattı bulunuyor. Seri üretim yapan bu makineler üretim ve paketlemeyi birbirine bağlı otomasyon sistemi ile gerçekleştiriyor.

Kyanit Parke tesisinde, beton parke modellerinde, kilit, sekizgen, altıgen, çim parke gibi 13 çeşit zemin döşeme parkeleri mevcut. 4 çeşit bordür, 3 çeşit beton blok grubu, 3 çeşit alt yapı grubu ve 6 çeşit Bims Grubu ürünleri ile de temel inşaat yapı malzemesi üretimi gerçekleşiyor.

Modern yönetim teknikleri ile inşaat ve şantiye süreçlerinden, çalışma koşulları ve zamanlamaya dek tedarik sürecini entegre bir biçimde kontrol ederek güvenli bir takip ve iletişim sistemi ile hareket eden Kyanit Parke, müşteri iletişiminde de memnuniyeti sağlamayı ilke ediniyor.

Kalitesi onaylanmış malzeme ve işçilikle yapı malzemeleri piyasasında önemli bir yer edinmiş olan Kyanit Parke’nin ürettiği her yapı malzemesi kendi laboratuvarlarında yapılan testler ile kontrol edilmekte ve uygunluk alınmadan müşteriye teslim edilmemekte.

Kyanit Parke Fabrika Müdürü Gökhan Uyal, değerlendirmesinde;

“Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesine hizmet veren, kaliteli ürün ve zamanında teslimat ilkesi ile Kyanit Parke olarak güçlü ve dinamik yapımızla kurulduğumuz günden bu yana ülkemizde üretim yapmaya, istihdam sağlamaya ve her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Üretim ve Kalite departmanlarında 21, Satış ve Sevkiyat departmanımızda 6 ve Lojistik Hizmetlerde 3 olmak üzere toplam 30 personelimiz ile tesisimizde hizmet veriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği önceliğimizle de kaza ve tehlikeleri önlemek için çalışanlarımıza sürekli eğitim düzenliyoruz.

Tüm müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yasal otoriteler ve tüm paydaşlarımız ile iş sağlığı ve güvenliği, kalite, ve çevre konularında açık ve şeffaf iletişim kurmaktayız.

Bugüne kadar, Üniversite, Kütüphane Binası, Hastane, Fabrika ve bir çok Konut projesinin beton eleman ihtiyaçlarının üretimi ile önemli işlere imza attık. Yeni konut projelerinin beton eleman tedarikleri de bu yıl içinde tamamlanmasını planladığımız işlerimiz arasında.” dedi.

Uyal ayrıca; Kyanit Parke olarak yapı malzemeleri sektörünün ülkemizde ivme kazanmasını sağlayan bir kuruluş olarak ilerlemekten de son derece memnun olduklarını ifade etti.