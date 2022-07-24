Kyanit Parke asfalt görünümlü parke üretti

Ülkemizin en büyük inşaat malzemeleri üreticilerinden Kyanit Parke, beton parke, bims blok gibi ürünlerine bir yenisini ekleyerek asfalt görünümlü parke üretimini gerçekleştirdi.

Su geçirme özelliği (permeabilite) ile yüzeyinde su tutmayan,400 kg/cm2 basınç dayanımına sahip,sağlamlığı ile hem yollarda hem de kaldırımlarda rahatlıkla kullanılabilen asfalt görünümlü beton parke, siyah, kırmızı, gri ve sarı renk seçenekleriyle ve sipariş üzerine üretiliyor.

Site içlerinde bulunan yollarda, kaymaz alan olarak seçilen zeminlerde, otoparklarda, ağır yağış alan bölgelerde (ani sel baskınlarını minimize etmek için), ağır vasıta geçiş yollarında, tünel, köprü ve otoyollarda mazgal yerine drenaj kaplaması olarak kullanılabilen asfalt görünümlü beton parke, olumsuz doğa koşulları ve ağır yük karşısındaki dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor.

Uzun ömürlü olmanın yanında uygulandıkları alanlardaestetik bir görünüm sunması da ayrı bir avantaj.

Kyanit Parke laboratuvarından uygunluk alındıktan sonra10x20x8 cm ölçülerindehazırlanan parke, müşterilerin renk tercihine göre son halini alıyor ve Kyanit Parke güvencesi ile kullanıcısına teslim ediliyor.

Kyanit Parke Genel Müdürü Gökhan Uyal, dayanıklılığı ile ön plana çıkan asfalt görünümlü yeni parke ürünü hakkında şunları aktardı;

“Dünyada kullanılan en eski ve dayanıklı yol yapı malzemesi olan asfalt, bir fosil yakıt ürünü olduğundan ve günümüzde de kullanımı azaltılmaya çalışıldığından alternatif ürün geliştirme gereği doğmuştur. Bu gelişmeler neticesinde, Kyanit Parke olarakAR-GE çalışmalarını başarıyla tamamlayıp asfalt görünümlü beton parke üretimini gerçekleştirdik.

Ekonomik, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü bir zemin kaplama sistemi olarak devreye aldığımız yeni ürünümüz, hızlı uygulanabilir olması ve aynı gün içinde kullanıma sunulmasından dolayı da çok pratik.

Kullanılan alanlarda mimari açıdan güzel bir görünüm de sağlıyor. Kaldırım ve yürüyüş yolları, site içi yolları, açık/kapalı otoparklar, fabrika sahaları, park ve bahçeler, cadde ve sokaklar gibi çok geniş bir kullanım sahası var.” dedi. LHA



