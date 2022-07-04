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Kuzey Kıbrıs Turkcell, Yenilenebilir Enerji Sertifikası I-REC ile yeşil enerji kullandığını uluslararası ortama taşıdı

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, uluslararası bir sertifika olan Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alarak bu sertifikaya sahip alanında tek operatör oldu

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, Yenilenebilir Enerji Sertifikası I-REC ile yeşil enerji kullandığını uluslararası ortama taşıdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell, I-REC sertifikası almaya hak kazandı. Yıllardır sürdürülebilir çevre misyonu ile hareket ederek birçok proje üreten Kuzey Kıbrıs Turkcell, böylelikle enerji tüketimini karbon salınımı olmadan ürettiğini belgelediği Yenilebilir Enerjisi Sertifikası’nın (I-REC) sahibi oldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, tükettiği elektrik enerjisi ve karbon salınımını en aza indirerek yenilenebilir enerji kaynaklarından kullandığının Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası olan IREC ile belgeleyen Kıbrıs’taki ilk ve tek operatör olduğunun altı çizildi.
 
“Sürdürülebilir çevre bilincimiz ve misyonumuzla yeşil enerji kullanan öncü şirketler arasındayız”
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamasında şunlara yer verdi: “Kuzey Kıbrıs Turkcell, International Renewable Energy Certificate (IREC) olarak da geçen bu sertifika ile sürdürülebilir çevre bilinci ve misyonunu belgelemiş, yeşil enerji kullanan öncü şirketler arasında yer almıştır. Yenilenebilir Enerji Sertifikası, tüm dünyada büyük şirketlerin vizyon edindiği ve önemsediği karbon tüketimi açısından da önem arz etmektedir. Alanında, KKTC’de ve Turkcell Grup şirketleri içerisinde ilk olan ve 2019 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Güneş Enerji Santralimizin de yeşil enerji üretimini kayıt altına almış oluyoruz. Hak kazandığımız, bugünün ve geleceğin en kullanışlı ve en çok tercih edilen Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile https://fotonplatform.com/santraller/ platformunda konumlanan bu girişimimizin KKTC için örnek teşkil etmesiyle yaygınlaşmasını diliyoruz.”
 
 
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