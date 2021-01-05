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"Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörü 2021’de dünyanın odak noktalarından biri olacak"

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Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün 2021’de dünyanın odak noktalarından biri olacağını ifade eden Cafer Gürcafer, “Ben karamsar değilim ve herkesten çok daha fazla umutluyum” dedi

"Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörü 2021’de dünyanın odak noktalarından biri olacak"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 2020’nin tüm sektörler açısından oldukça sıkıntılı geçtiğine işaret ederek, her sektörün payına düşen olumsuzluğu yaşadığını ancak, yeni yılın yeni umutlarla geldiğini vurguladı.

Cafer Gürcafer, yaptığı açıklamada, gelişen olumsuzlukların avantaja çevrilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, inşaat sektörünün dolayısıyla sektörün paydaşları sayılan yaklaşık 70 işkolunun ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu hatırlatırken, 2021’in 2020’ye göre daha az sıkıntılarla geçeceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün 2021’de dünyanın odak noktalarından biri olacağını ifade eden Cafer Gürcafer, “Ben karamsar değilim ve herkesten çok daha fazla umutluyum” dedi.

Ağır COVID-19 pandemi sürecine rağmen 2020’de yap-sat alanında faaliyet gösteren firmaların ve profesyonellerin çok soğukkanlı davrandığını anlatan Gürcafer, hiçbir projenin atıl kalmadığına ve ülkenin şu anda 25 bine yakın konut stoku bulunduğuna dikkati çekti.

KREDİLER İÇ PİYASA İÇİN CAZİP OLMALI

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, sektörün sadece dıştan gelecek alıcı ve yatırımcılara konsantre olmadığını, ülkenin iç piyasasına da hitap ettiğini kaydederek, ekonomide gelinen durumun da dikkate alınarak, iç piyasa için bazı önlemler alınması gerektiğine işaret etti.

Krediler konusunda daha cazip uygulamalara geçilmesi durumunda inşaat sektörünün iç piyasa bacağının hareketlenebileceğini vurgulayan Gürcafer, Türkiye’deki bazı bankaların, iki yıl ödemesiz, yüzde 7 yıllık faiz, 15 yıl vade ve yüzde 90’a kadar kredilendirme paketleri kullandırdığını söyledi. Gürcafer, Türkiye’deki uygulamada, konut almak isteyenlerin yüzde 10 peşinat ödemeleri durumunda, geriye kalan kısmı kredilerle tamamladıklarını ifade ederek, ortalama konutlara aylık 3 bin TL civarında taksitlerle sahip olunduğunu kaydetti.

Ülkemizde döviz artışları nedeniyle aylık taksitlerin 6 bin liraya kadar yükseldiğini savunan Gürcafer, memurların dahi bu taksitlerle ev almasının zor olduğunu anlattı.

Cafer Gürcafer, iç piyasadaki alımları cazip kılacak düzenlemelerin yapılamaması durumunda yap-sat firmalarının ciddi darboğaza gireceğini ve aralarında piyasadan çekilecek çok firmanın olacağını da sözlerine ekledi.(standardkibris.com)

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