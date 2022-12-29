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Kuzey Kıbrıs Esnaf Kooperatifi, TESKOMB Esnaf Kooperatifleri Birliği ortak üyeliğine kabul edildi

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Kuzey Kıbrıs Esnaf Kooperatifi, TESKOMB Esnaf Kooperatifleri Birliği ortak üyeliğine kabul edildi
Kuzey Kıbrıs Esnaf Sanatkarlar ve KOBİLER Kredi ve Kefalet Kooperatifi, merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan TESKOMB’a bağlı 2. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ortak üyeliğine kabul edildi.
Kuzey Kıbrıs Esnaf Sanatkarlar ve KOBİLER Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin ortak üyeliğe kabul edildiğine dair karar belgesi bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı çalışma ziyaretinde, kooperatif kurucuları adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e takdim edildi.
Üyeliğin onaylanması ile birlikte; Kuzey Kıbrıs Esnaf Sanatkarlar ve KOBİLER Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin kefaleti ile birlikte 500 bin TL üst limit olmak üzere Halk Bankası aracılığıyla yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla esnaf ve sanatkarlara 60 aya kadar vadeyle kredi kullandırabilecek.
 
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