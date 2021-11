Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

Küresel gıda maliyetlerindeki artış, pandemi döneminde tüm dünyayı tehdit eden enflasyonist baskıları da artırıyor. BM’nin gıda fiyatları endeksi Ekim ayında 133.2’ye yükselerek 10 yılın zirvesine çıktı

Dünya iklim krizi ve kuraklıkla boğuşurken küresel gıda fiyatları da artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel gıda fiyatları son on yılın zirvesinde. Bitkisel yağ fiyatları rekor kırarken hububat ve süt ürünlerinin fiyatındaki artış sürdü. Küresel buğday stokları da düşüşte.

Dünya gıda fiyatları Ekim’de art arda üçüncü defa artış kaydederek 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken artışa hububat ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış öncülük etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi aylık yüzde 3,2 artarak ekim ayında 133,2’ye yükseldi.

FAO’dan yapılan açıklamaya göre, küresel tahıl üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak üzere ve stoklar daha da düşecek.

YAĞ FİYATLARI TARİHİ ZİRVESİNDE

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ekim ayında aylık yüzde 9,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

FAO Süt Ürünleri Endeksi güçlü tereyağı, yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozu ithalat talebinden etkilenerek Eylül ayına göre 2,6 puan yükseldi.

TAHIL FİYATLARI KORKUTUYOR

FAO Hububat Fiyat Endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Küresel buğday fiyatları ise Kanada, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere büyük ihracatçıların azalan hasadı ve küresel arzın daralması nedeniyle yüzde 5 arttı. Diğer tüm büyük tahılların uluslararası fiyatları da aylık bazda arttı.

2021’de dünya tahıl üretimi tahmini, Ekim ayındaki önceki rapordan bu yana 6,7 ​​milyon ton düşüşle 2 milyar 793 milyon ton oldu. Bu düşüş büyük ölçüde İran, Türkiye ve ABD’deki buğday üretim tahminlerindeki kesintilerden kaynaklandı.

Bu yıl tüm dünyada olumsuz hava koşulları tarım ürünlerine zarar verirken maliyet artışı ve istihdam sıkıntıları tarladan marketlere kadar gıda tedarik zincirinin bozulmasına neden oldu. Enerji krizi de maliyetleri artırarak tarımsal üretimde sıkıntılara yol açtı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün raporunda Ekim ayında en büyük fiyat artışlarının tahıl ve sıvı yağlardaki yüksek maliyetlerden kaynaklandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Kıdemli Ekonomisti Abdulreza Abbasian bazı et ve şeker gibi gıda fiyatlarının durulduğuna dair sinyaller olduğunu belirtti. Abbasian gübre fiyatlarındaki artışın gelecek yılki üretim için de endişe kaynağı olduğunu ifade etti.