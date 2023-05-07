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Kuraklık saptaması için Türksat’tan uydu görüntüleri alınacak

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Kuraklık saptaması için Türksat’tan uydu görüntüleri alınacak
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Ülkede olası kuraklık etkilerini saptamak üzere ülkenin uydu görüntüleri alınıyor.
Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait uydu fotoğraflarının alınması konusunda Bakanlar Kurulu’nda üretilen karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
2023’te Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı ortorektifikasyonu için 63 bin 789 ABD Doları; kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılması için 15 bin 464 ABD Doları harcanacak.
Kararda, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca tek tedarikçi olması sebebiyle söz konusu alımların Türksat Anonim Şirketi’nden yapılmasına karar verildiği belirtildi.
 
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