Kur Sabitleniyor KDV Sıfırlanıyor

Hükümet, döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik bir dizi tedbir paketi açıkladı. Bazı ödemelerde kur sabitlemesine gidilmesi, bazı ürünlerde ise KDV'nin sıfırlanması yönünde kararlar alındı

Başbakan Ünal Üstel, döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik alınan tedbirleri açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı basın açıklamasında, dövizdeki artış nedeniyle Bakanlar Kurulu olarak aldıkları tedbirleri açıkladı. Açıklama için verilen aranın ardından Başbakan Üstel, yeniden Bakanlar Kurulu salonuna döndü ve kısa bir süre sonra toplantı tamamlandı.

Üstel, Bakanlar Kurulu’nun bugün yapmış olduğu toplantıda döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara karşı halkın alım gücünü korumak ve artan maliyetleri düşürmek adına çalışmalar yürüten Başbakanlık Ekonomik İstişare Kurulu’nun yaptığı çalışmaları da dikkate alarak kararlar ürettiklerini kaydetti.

31 ARALIK TARİHİNE KADAR KUR SABİTLENMESI YAPILDI

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan döviz cinsinden kiralamalarda 31 Aralık tarihine kadar kur sabitlemesine gidilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, döviz cinsinden yapılmış kira sözleşmelerinde yüzde 13, Türk Lirası cinsinden kira sözleşmelerinde de yüzde 8 olan stopaj vergisinin, yüzde 3’ünün kiracıya iade edilmesine yönelik düzenleme yapılmasına karar verildiğini belirtti.

TÜM PERAKENDECİLER DENETİME TABİ TUTULACAK

2022 yılı Aralık ayından itibaren Türkiye’den yapılan ithalatın TL cinsinden olması zorunluluğu göz önünde bulundurularak, döviz kurundaki değişikliklere göre fiyatlama yapıp yapmadığı hususunda tüm perakendecilerin denetime tabi tutulmasına karar verildiğine dikkat çeken Üstel, Liman işçileri ücret tarifelerinde 2023 yılsonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine ve gemilerle ilgili harçlar ve ücretler yasası uyarınca alınan ücretler için 2023 yıl sonuna kadar da kur sabitlemesine gidilmesine karar verildiği vurgulandı.

DÖVIZ KREDİLERDE VADELER UZATILARAK TAKSİTLER YAPILANDIRILACAK

Liman ücretlerinde uygulanacak dolar kuru için 2023 yıl sonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, döviz kredisi taksitlerini ödemede zorlanan vatandaşların kredilerinin vadelerinin uzatılması ve taksitlerinin yapılandırılması için düzenleme yapılmasına da karar verildiğini kaydetti.

TEMEL TÜKETİM MALLARINDA BAZI GRUPLARDA KDV SIFIRLANACAK

Üstel ayrıca, temel tüketim malları ile bazı hizmet gruplarında KDV’nin sıfırlanmasına, bazılarında ise indirime gidilmesine karar verildiğini açıkladı.

Üstel, KDV oranlarının sıfırlanmasına karar verilen ürünleri şöyle sıraladı:

“Her tür yerli süt ürünlerinde (yerli peynir mayası ve konsantresi dahil), yumurtalarda, şişelenmiş sular ile belediye ve muhtarlıklara yapılan şebeke suyu teslimleri ile belediye ve muhtarlıkların yaptıkları şebeke suyu teslimlerinde, her tür bebek bezlerinde, yenilebilen sofralık bitkisel yağlarda, zeytinde, yaş sebzede, işletmelerde yürütülen faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan ve geri dönüşüm için kullanılacak atık yağlarda, paluzede, köfterde, hasta ve yaşlı altı bezleriyle her türlü kadın hijyenik ped ve aynı amaçla kullanılan diğer hijyenik ürünlerde, her tür cerrahi maske ve muayene eldivenlerinde, Federasyonlara bağlı spor klüpleri ile Bakanlar Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen Vakıf, kurum, dernekler ve okul aile birlikleri, devlete ait kurumlar, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen piyango ve balo biletleri ile vakıf ve derneklerin kuruluş amaçlarına uygun düzenleyecekleri etkinliklerin giriş biletlerinde ve tüm evcil hayvanların yem ve mamalarında KDV oranlarının sıfırlanmasına karar verildi.”

ÇİĞ SÜT BEDELLERİNE 1.2 TL DESTEK VERİLECEK

Bugünden itibaren 1 Temmuz tarihine kadar süt üreticilerinin ürettikleri çiğ süt bedellerine litre başına 1.2 TL destek verilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, 2022-2023 üretim sezonunda çiftçilerden alınan yerli yemlik arpanın hayvan üreticilerine satışında kilogram başına 1 TL destek verilmesine karar verildiğini belirtti.

Üstel ayrıca, hayvan üreticilerinin ihtiyaç duyduğu, Hayvancılık Kooperatifi tarafından yapılacak kaba ot (balya) ithalatında, kilogram başına 1 TL navlun desteği verileceğini kaydetti.

ELEKTRİK TEŞVİKİ ARTIRILACAK

Kırsal kesim arsası almış ancak arsa alım bedelini ödeyememiş insanların, söz konusu bedelleri peşin ödemeleri halinde, gecikme zamlarının bir kereye mahsus affedilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, kilovat saat başına 10 kuruşluk elektrik teşviğinin artırılmasına yönelik düzenleme yapılmasına da karar verildiğini belirtti.

“İLK EVİM KREDI PAKETİ” TEMMUZ AYINDA BAŞLIYOR

“İlk Evim Kredi Paketi” uygulamasına 2023 yılı temmuz ayından itibaren başlanmasına,

İşletmelere verilecek sigorta prim desteğine yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanıp yürürlüğe girmesine, işletmelere yönelik olarak düşük faizli kredi paketi üzerinde çalışmaların ivedilikle tamamlanıp uygulamaya girmesine karar verildiğini kaydeden Üstel, tarımsal araç, makine ve ekipman alımına yönelik düşük faizli, uzun vadeli kredi paketi üzerinde süren çalışmaların ivedilikle tamamlanıp, paketin devreye sokulmasına karar verildiğini vurguladı.

31 MAYIS TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN KURLAR SABİT KUR OLACAK

Üstel ayrıca, yapılacak kur sabitlemelerinde 31 Mayıs tarihinde geçerli olan USD 20,31; EURO 21,76; Sterlin 25,12 TL şeklinde sabit kur olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

TÜM PAKET TEMMUZ ORTASI YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Başbakan Üstel, bazı düzenlemelerin seçim yasaklarından dolayı 26 Haziran tarihi itibarıyla yapılacağını, tüm paketin de temmuz ayı ortası itibarıyla yürürlükte olacağını söyledi.



