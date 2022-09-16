Küçükbaş hayvan üreticilerine 54 milyon TL’lik destek

Küçükbaş hayvan üreticilerine destek ödemesi kapsamında 3 bin 832 üreticiye, 54 milyon 212 bin 905 TL ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haziran 2022 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, 3 bin 832 üreticiye, 2022 yılı 2’nci Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemeleri için 54 milyon 212 bin 905 TL (54.212.905,00 TL) ödeme yapıldı.

Üreticilerin ödemeleri Kooperatif Merkez Bankası ile Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.

