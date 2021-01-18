KTTO'dan perakende mağazaların çalışma saatlerini düzenleme çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümetin koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerini desteklemek amacıyla perakende mağazalarının bu hafta saat 10.00’da açıp, saat 18.00’da kapatılması önerisi yaptı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümetin koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerini desteklemek amacıyla, iş dünyasına, perakende mağazalarının çalışma saatlerini düzenleyerek, daha kısa süreli ve dönüşümlü çalışma saatleri uygulamaları çağrısında bulundu.

KTTO, perakende mağazalarının bu hafta saat 10.00’da açıp, saat 18.00’da kapatılması önerisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “‘Kısmi kapanmanın karar alındığı ülkemizde, sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, iş dünyasına, iş yerlerimizi bu hafta için sabah 10.00’da açıp, 18.00’da kapatmamızı öneriyor ve çağrı yapıyoruz” denildi.

Ülkede artış göstermeye başlayan vakalar nedeniyle “tam kapanma” ile karşı karşıya olduğunun unutmaması gerektiği belirtilen açıklamada, KTTO, birinci görevlerinin sağlıkla birlikte ekonomiyi de ayakta tutmak olduğunu vurguladı.

İş yerlerimin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve daha kısa süreli, dönüşümlü çalışma saatlerine dönmesinin, olumlu etkileri olacağına işaret edilen açıklamada şöyle denildi: “Öncelikle yoğun olan sabah ve akşam trafiğini engelleyecektir. Düzenlenecek yeni çalışma saatlerinin pandemi sürecinde ön saflarda risk altında çalışan emekçi çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yükselteceği unutulmamalıdır. Kamu ve özel sektör çalışanlarının farklı saatlerde iş yerlerinde olmaları ve iş giriş- çıkış saatlerinin farklı olması ‘kalabalık’ market alışverişlerinin de önüne geçecektir. Çalışanların işlerini erken bitirip evlerine erken dönmeleri bu süreçte oldukça önemlidir.”

Açıklamada, KTTO ayrıca, iş yerleri sahiplerine, çalışanlara ve halka “sosyal mesafe-maske-hijyen” kurallarına uyma çağrısında da bulunuldu.