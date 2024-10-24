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KTSO: “Elektrik teşviklerinin kaldırılması üretimi tehdit ediyor”

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"Sanayiciler sürdürülebilir üretim için acil olarak yeni ve kapsamlı enerji teşviklerine ihtiyaç duyuyor"

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KTSO: “Elektrik teşviklerinin kaldırılması üretimi tehdit ediyor”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk sanayi sektörünün artan enerji maliyetleri ve elektrik teşviklerinin kaldırılması nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini açıkladı. 
KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, elektrik fiyatlarındaki yükselişin sanayicilerin üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırarak rekabet güçlerini olumsuz etkilediği vurgulandı. 
Açıklamada, 2011-2016 yılları arasında uygulanan elektrik teşviklerinin sanayicilerin maliyet yükünü hafiflettiğine, ancak 2018 yılından itibaren bu teşviklerin azalmasıyla birlikte yaşanan sıkıntıların 2024 yılında tamamen kaldırılmasıyla doruk noktasına ulaştığı belirtildi.  
2011'de yüzde 28.6 olan teşvik oranının, 2024'te yüzde 1.1'e kadar gerileyerek tarihi en düşük seviyesine indiği ifade edilen açıklamada, sanayi sektörünün uluslararası rekabet gücünün zayıfladığına dikkat çekilerek, sanayicilerin sürdürülebilir üretim için acil olarak yeni ve kapsamlı enerji teşviklerine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.
Sanayi Odası açıklamasında, devletin enerji politikalarını yeniden ele alarak sanayiye daha güçlü destekler sağlamasının, sanayinin ayakta kalması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.
 
Kıbrıs Türk sanayi sektörünün, ülke kalkınmasının lokomotifi olarak üretim ve istihdama katkı sağlamaya kararlı olduğu dile getirilen açıklamada, ancak bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için enerji maliyetlerinin acilen düşürülmesi gerektiği belirtildi.
 
Açlıklamada, sanayicilerin, maliyetlerin azaltılmasına yönelik kaynakların mevcut olduğuna ve uygulanabilir alternatif çözümlerin bulunduğuna inandığı kaydedilerek, bu çözümlerin hayata geçirilmesiyle sektörün büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasının mümkün olacağı ifade edildi.
 
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