KTSO'da yeni atamalar

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, yeni atama kararları aldı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, KTSO Yönetim Kurulu, yönetim kadrosunu güçlendirme ve vizyon çalışmaları çerçevesinde yeni görevlendirmeler yaptı.

Açıklamaya göre, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini yürüten Erçin Tekakpınar KTSO Genel Sekreteri olarak atandı.

Genel Sekreter Yardımcılığı görevine, 2001-2016 yılları arasında İstanbul’da imalat sektöründe ihracat müdürü olarak çalışan, 2016-2023 yılları arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odasında (KTTO) AB Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasının denetimi ve takibi konusunda uzman ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan İzzet Adiloğlu getirildi.

KTSO Genel Sekreterlik Ekonomik Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü görevine Belgin Çevik Özoğul atandı. Özoğul, Türkiye Kalkınma Bankasında Stratejik Planlama ve Hazine Müdürlüklerinde Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme ve Teknik Yardım Müdürü görevlerinde bulundu. Özoğul, KKTC Kalkınma Bankası ile Türkiye Kalkınma Bankası arasında yürütülen projelerde proje direktörlüğü; 2016-2020 yılları arasında KKTC Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev aldı.

