KTİMB: Bakü’deki etkinliğin tüm masraflar, katılımcı firmalarımız tarafından karşılandı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KKTC ile Azerbaycan arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi amacıyla Bakü’de gerçekleştirilen “KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliğine 20 kişiden oluşan bir heyet ile katıldı.KTİMB’den yapılan açıklama şöyle:‘KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri’ etkinliği için katılımcı firmalarımız, devlet bütçesinden herhangi bir katkı almamıştır. KTİMB, organizasyona 20 kişiden oluşan bir heyet ile katılım sağlamıştır. Tüm masraflar, katılımcı firmalarımız tarafından eşit şekilde karşılanmıştır.Etkinlik çerçevesinde katılımcı firmalarımız, bu sabah Hilton Otel’de oluşturduğu toplantı masalarında, B2B görüşmelerine başladı. Azerbaycan’dan etkinliğe katılan sivil toplum örgütü yetkilileri ve çok sayıda iş insanı ile görüşmelerimiz tam gün sürecek.