KTEZO’dan asgari ücret tepkisi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “asgari ücreti ödemeyeceğiz, ödeyemeyeceğiz.” diyerek, anlayış ve dayanışma çağrısında bulundu.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, yasaların uygulanmasıyla asgari ücrete yüzde 19.19 oranın artış yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar ifade edildi:

“Yasalar uygulandı, eşitlik sağlandı denilerek birçokları gibi biz de alkış tutabiliriz, başarı sayabiliriz. Ancak meselenin özü bu değil. Yasaların uygulanması, artışların yapılmış olması, sorunu çözmüyor. Bu şekilde yapılan artışlar ne asgari ücretlinin alım gücünü korumuş, ne de asgari olarak adaleti sağlamış oluyor.”

Yapılacak ödemeler için gelire, vergiye, KDV’ye de ihtiyaç olduğuna işaret edilen açıklamada, bu artışların kim tarafından nasıl karşılanacağını soruldu, ortada bir bilanço veya ekonomik büyümenin bırakılmadığı savunuldu.



“Ödediklerimizden bir kısmını destek olarak ayırmanın zamanı gelmedi mi?”



Açıklama, şöyle devam etti:

"Çalışanın, işçinin, ustanın, esnafın ürettiklerinin, yarattıklarının tümü, turizmin, inşaatın ve yüksek öğrenimin bugünkü durumu, devletin bol keseden yaptığı harcamaları karşılamaya yeter mi? Üstüne üstlük devlet yaptığı tüm harcamaları karşılamak için, vergilerde, primlerde, cezalarda da yeni artışları devreye sokuyor. Yasalarla herşey otomatiğe bağlandı. Şimdi soruyoruz; kim ödeyecek? Kim ödeyebilecek? Ödediklerimizden bir kısmını destek olarak ayırmak zamanı gelmedi mi?"

Geçen yıl ve bu yıl açılan yeni iş yerlerinin sayısı paylaşılarak, farklı sektörlerde yaşanan düşüşe dikkat çekilen açıklamada, maaş ödemelerinin çoğunun da ekonomiye dönmemeye başladığı, birçok üründe daha ucuz olan Güney’in tercih edildiği ileri sürüldü.

Bu durumun, her şeyi zamlayarak çözeceğini ve yöneteceğini düşünenlerin mirası olduğu savunulan açıklamada, “Şimdi sizin de ceplerinizi boşaltmanın zamanı geldi. Biraz anlayış, biraz dayanışma.” ifadeleri kullanıldı.

