KTEZO: “Temel tüketim maddelerini ucuzlatın”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkede her alanda zam yapılmasını eleştirerek, “Hayat pahalılığına müdahale edilsin, kreşe, eğitime, sağlığa yatırım yapılsın, bütün ülkelerin yaptığı gibi temel tüketim maddelerini ucuzlatılsın” çağrısı yaptı.

Odadan yapılan açıklamada, ülkede asıl yapılması gerekenin, ücret artışları veya maaş artışları değil, alım gücünün korunması, artırılması ve yerel istihdamın çoğaltılması olduğu kaydedildi.

Asgari ücret yükseltilse, maaş artışı yapılsa da alım gücünün düşmeye devam ettiği işaret edilen açıklamada, hayat pahalılığının durdurulması gerektiğine değinildi.

Alışverişin güneye kaydığına da dikkat çekilen açıklamada, çöküş uyarısı yapıldı.

Asgari ücret belirleme çalışmalarının da eleştirildiği açıklamada, “Kaynakları verimli kullanarak, hayat pahalılığına müdahale edilsin, kreşe, eğitime, sağlığa yatırım yapılsın, bütün ülkelerin yaptığı gibi temel tüketim maddelerini ucuzlatılsın. Ekmeğe süte zam, yiyeceğe içeceğe zam, eşyaya zam, eğitime sağlığa zam, elektriğe kiraya zam, vergiye sigorta primlerine zam, maaşa zam, asgari ücrete zam, her şeye zam. Zam politikaları ile çalışanın, emeklinin, ustanın, üreticinin, esnafın ezildiği gün gibi ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı.

