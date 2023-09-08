KTAMS “Gıda enflasyonu ve pahalılıkta dünya beşincisiyiz”

KTAMS, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Sendika Yönetim Kurulu düzeyinde yapılan eylemde, “Bir mahkumun aylık yemek bedeli: 22.080 TL. Asgari Ücret: 15.750 TL. Açlık Sınırı 16.526 TL” yazılı pankart açıldı.

Eyleme ayrıca, 4 kişilik bir ailenin “açlık sınırındaki” günlük harcama tutarı olduğu belirtilen 550 TL’lik gıda ürünü ile doldurulan alışveriş arabası da getirildi.

“Asgari ücretli ölüme terk edilmiştir”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasına, açılan pankartta konu edilen, cezaevindeki bir mahkumun aylık yemek bedeli 22 bin 80 TL ve açlık sınırı 16 bin 526 TL iken asgari ücretin 15 bin 750 TL olmasına ilişkin eleştiriler getirerek başladı. Cezaevindeki mahkumun sadece günde 3 öğün yemek giderinin aylık toplam 22 bin 80 TL olduğunu yineleyen ve bunun içinde kira, elektrik gibi masrafların bulunmadığını vurgulayan Bengihan, “Asgari ücrette 15 bin 750 TL’yi nasıl uygun buldunuz?” diye sordu.

Açlık sınırının 16 bin 526 TL olduğunu, açlık sınırında günlük harcama limitinin ise 550 TL olduğunu aktaran Bengihan, eyleme getirilen alışveriş arabasındaki ürünlerin fiyat tutarının da 550 TL olduğunu ancak bahse konu sepette et, tavuk, balık, tüp gaz gibi ürünlerin bulunmadığını anlattı. Asgari ücretin açlık sınırının da altında kaldığını yineleyen Güven Bengihan, “Asgari ücretli ölüme terk edilmiştir” diyerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

“HP’nin belirlenmesinde kullanılan sepet güncellenmeli”

HP’nin belirlenmesinde kullanılan “sepetin” çalışmalarının 2013 yılında ve yürürlüğe girişinin ise 2015 yılında olduğunu kaydeden Bengihan, “Yani 10 yıl önceki tüketim kalıpları kullanılıyor” dedi ve sepetin günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkede yüzde 55 olarak öngörülen yıllık enflasyonun yüzde 80 olduğu, 8 aylık enflasyonun yüzde 58,56 ve son iki aylık eşel mobilin ise yüzde 25,14 çıktığını, halkın “bilinçli” olarak açlığa terk edildiğini savunan Bengihan, “Gıda enflasyonunda ve pahalılıkta dünya beşincisiyiz” dedi. Bunun üzerine Sendika Yönetim Kurulu üyeleri Başbakanlığı alkışlayarak protesto etti.

Kamuya nitelikli ve liyakata dayalı istihdam yapılmasının önemine de vurgu yapan Bengihan, 2023 yılı içinde 92 geçici işçi istihdam edildiğini savundu. Bengihan, Kıb-Tek’e de sınavsız istihdamlar yapıldığı iddiasıyla eleştiriler yöneltti.

“Asgari ücrete de HP yansıtılması elzemdir”

HP’nin yansıtılma sıklığı ile ilgili bir soru sorulması üzerine Bengihan, Başbakan’ın HP’nin 2024 yılında 4 ayda bir ödenmesine yönelik sendikalarla hemfikir olduğu ve bu amaçla gerekli yasal değişikliğin yapılacağını ifade ettiğini kaydetti. Asgari ücrete de kamuya uygulanan sıklık ve oranla HP yansıtılmasının elzem olduğunu vurgulayan Bengihan, şu anki hükümetin bazı bakanlarının bu yönde verilmiş sözleri olduğunu söyledi.