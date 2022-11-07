KTAMS: Açlık Sınırı 10600 TL'ye yükseldi

Bengihan, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 10600 TL’dir. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2000 TL’ye çıkmıştır” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ekim ayı sonu itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 10 bin 600 TL’ye çıktığını belirterek, açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki farkın 2 bin TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın çalışmasına göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarının yetişkin bir kadının günlük 89,67 TL, aylık 2690.10; yetişkin bir erkek için günlük 94,28 aylık 2828,40 TL; 15-19 yaş grubu için günlük 100,45, aylık 3013,50 TL ve 4-6 yaş grubu için günlük 68,93TL, aylık 2067,90 TL olduğunu kaydetti. Bengihan, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 10600 TL’dir. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2000 TL’ye çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Güven Bengihan, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre, ülkede ekim ayında yüzde 3.42, son dört ayda (temmuz, ağustos, eylül, ekim) yüzde 24,88, son 10 ayda yüzde 81,64, bir yılda yüzde 120,72 enflasyon meydana geldiğini kaydetti.

“Son 27 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranı” değerlendirmesinde bulunan Bengihan, “Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.” dedi.

2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı yüzde 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41 artış yapıldığını ifade eden Bengihan, şöyle devam etti:

“On aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda yüzde 40.64 kaybı olduğu ve bu kesimin resmen açlıkla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir”