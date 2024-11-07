KTAMS: “4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 82 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 31 Ekim itibarıyla 27 bin 82 TL olarak açıkladı.

KTAMS'ın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan verilerle hazırladığı rapora göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının zorunlu gıda harcama tutarı günlük 232.13, aylık 6 bin 963.90; yetişkin bir erkeğin günlük 242.77, aylık 7 bin 283.10; 15-19 yaş çocuğun günlük 257.02, aylık 7 bin 710.60 ve 4-6 yaş çocuğun günlük 170.82, aylık 5 bin 124.60 TL.

Sendika’dan yapılan açıklamada, açlık sınırı hesaplamasında baz alınan beslenme ana gruplarında yer alan bazı gıda maddelerinde İstatistik Kurumu Ekim ayı bülteni verilerine göre azalış olduğu, bu nedenle hesaplamada geçen aya göre düşüş meydana geldiği de aktarıldı.

