KTAMS: "4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 153 TL"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 30 Kasım itibariyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 11 bin 153 TL olduğunu bildirdi.



Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Kasım itibarıyla açlık sınırının 11 bin 153 TL olarak hesaplandığını kaydetti.



Bengihan, sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 94,51 TL, aylık 2 bin 835,30 yetişkin bir erkek için günlük 99,39 aylık 2 bin 981,70 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 105,76 aylık 3 bin 172,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 72,10, aylık 2 bin 163 TL’ olduğunu açıkladı.



Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 11 bin 153 TL’dir. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2 bin 553 TL’ye çıkmıştır.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Kasım ayında yüzde 2,48 son beş ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım) yüzde 29,38 son 11 ayda yüzde 86,14 bir yılda da yüzde 114,35 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı yüzde 56,76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41,21 artış yapılmıştır. On bir aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda yüzde 44,93 kaybı olduğu ve bu kesimin resmen açlıkla karşı karşıya olduğu görülmektedir.



Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir.



Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclis'e gönderilmelidir."







