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KTAMS: "31 Ağustos itibariyle 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 27 bin 402 TL"

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KTAMS: "31 Ağustos itibariyle 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 27 bin 402 TL"
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 31 Ağustos itibariyle 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 27 bin 402 TL olduğunu kaydetti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbını dikkate alarak, bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesaplama yaptıklarını kaydetti.
Bengihan, yaptıkları çalışmaya göre, sağlıklı beslenme için yetişkin bir kadının zorunlu gıda harcama tutarının günlük 235,85 TL aylık 7 bin 75,50 TL; yetişkin bir erkek için ise günlük 245,96 TL aylık ise 7 bin 378,80 TL, olduğunu belirtti.
Bu rakamın 15-19 yaş çocuk için günlük 258,91 TL; aylık 7 bin 767,30 TL olduğunu açıklayan Bengihan, 4-6 yaş çocuğun  sağlıklı beslenmeye yönelik zorunlu gıda harcaması için ise günlük 172,69 TL, aylık 5 bin 180,70 TL’ye ihtiyaç duyulduğu ifade etti.
Bengihan, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 27.402 TL’dir.  İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre ülkemizde Ağustos 2024 ayında yüzde 3.28 , son dört ayda  ise 19.19  enflasyon meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.
 
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