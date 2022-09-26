Kriz milyarderinden sterlin yatırımı

2008 krizi sırasında yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde eden Stephen Diggle yolladığı bir e-postada ufak bir fonun yüzde 10'luk varlığıyla sterlin aldığını duyurdu

2008 finansal krizi sırasında elde ettiği 2,7 milyar dolarlık kazançla ün kazanan eski fon yöneticisi Stephen Diggle sterlinin tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi sonrası para birimine yatırım yapmaya başladı.

Diggle, yolladığı bir e-postada, ufak bir fonun yüzde 10 varlığıyla, giderleri sterlin gelirleri dolar üzerinden olan firmaların hisseleri başta olmak üzere İngiltere’deki yatırımları finanse etmek için sterlin aldığını belirtti. Ünlü yatırımcı fonun adı ve büyüklüğüyle ilgili detay vermedi.

“Dibin görüldüğünü söylemiyorum. Bunu kim bilebilir ki?” diyen Diggle, “Ancak 5 ya da 10 yıllık ortalamaya göre sterlin şu anda oldukça ucuz” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in daha fazla vergi indirimi taahhüdünde bulunarak ülkede enflasyon oranı ve kamu borcunu hızla artırma riskini almasının ardından, para birimini elden çıkarmaya başlamıştı. Sterlin, Kovid-19 salgınının başlangıcına denk gelen Mart 2020’den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Diggle’ın 2001 yılında kurucu ortağı olduğu Artradis Fund Management 2007 ve 2008 yılında gerçekleştirdiği kazançlı işlemlerle adını duyurmuştu.

Sonrasında aile şirketi olan Vulpes Investment Management, biyoteknoloji girişimleri, Yeni Zelanda’da avokado bahçeleri, Alman gayrimenkulleri ve Avrupalı silah firmaları gibi varlıklara yatırım yapmış ve bu yatırımlar Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine hızla değer kazanmıştı.

Firmanın İngiltere’de sterline ihtiyaç duyan yatırımları olduğu için bunun sadece bir fırsat ticareti olmadığını söyleyen Diggle, ek bütçeye verilen sert tepkileri anlayamadığını sözlerine ekledi.

Diggle, İngiltere'nin borç-gayri safi yurtiçi hasıla oranının çoğu G7 ülkesinden daha düşük olduğunu ve hükümete bu tür bir gevşeme için bir miktar alan bıraktığını söyledi.

Ünlü yatırımcı, “Vergi indirimlerini destekliyorum. İngiltere’deki vergiler çok yüksek seviyedeydi ve muhtemelen büyümeyi boğuyordu" değerlendirmesinde bulundu.