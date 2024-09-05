Krediler, 110 milyara dayandı

Bankalarda krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.44 artış gösterdi, kredilerin toplamı 109 milyar 938.1 milyon TL’ye çıktı. Mevduat toplamı ise 215 milyar 737.4 milyon TL’ye ulaştı

KKTC bankacılık sektörünün aktif toplamı, Haziran ayı sonunda yüzde 69 artarak 271 milyar 626.9 milyon TL'ye ulaştı.

Merkez Bankası'nın yayınladığı 2024 yılı 2'nci çeyrek raporuna göre, sektörün haziran ayı itibarıyla krediler toplamı 109 milyar 938.1 milyon TL, mevduat toplamı ise 215 milyar 737.4 milyon TL oldu.

2024 yılının ikinci çeyreğinde, bankacılık sektörünün aktif toplamı içindeki en büyük pay yüzde 40.47 ile brüt kredilere ait. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 30.14 payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 19.31 payla menkul kıymetler ve yüzde 10.08 payla diğer aktifler takip etti.

Brüt krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.44 artış gösterdi. Pasif toplamının yüzde 79.42'sini mevduat, yüzde 8.95'ini özkaynaklar, yüzde 5.69'unu bankalara borçlar ve yüzde 5.94'ünü diğer pasifler oluşturdu. İşletme kredileri 74 milyar 555.8 milyon TL ile kredi türleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu 18,286.9 milyon TL ile tüketici kredileri izledi.