banner913
banner932
KTAMS:
KTAMS: "31 Ağustos itibariyle 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 27 bin 402 TL"
11 0
Antik Liman’daki ahşap rıhtım yenileniyor
Antik Liman’daki ahşap rıhtım yenileniyor
16 0
 
Hükümet-belediye iş birliğiyle su sorunu çözülecek
Hükümet-belediye iş birliğiyle su sorunu çözülecek
18 0
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
19 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
40 0
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
29 0
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
25 0
banner1032

Krediler, 110 milyara dayandı

banner1020

Bankalarda krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.44 artış gösterdi, kredilerin toplamı 109 milyar 938.1 milyon TL’ye çıktı. Mevduat toplamı ise 215 milyar 737.4 milyon TL’ye ulaştı

banner1045
Krediler, 110 milyara dayandı
banner971

KKTC bankacılık sektörünün aktif toplamı, Haziran ayı sonunda yüzde 69 artarak 271 milyar 626.9 milyon TL'ye ulaştı.

Merkez Bankası'nın yayınladığı 2024 yılı 2'nci çeyrek raporuna göre, sektörün haziran ayı itibarıyla krediler toplamı 109 milyar 938.1 milyon TL, mevduat toplamı ise 215 milyar 737.4 milyon TL oldu.

2024 yılının ikinci çeyreğinde, bankacılık sektörünün aktif toplamı içindeki en büyük pay yüzde 40.47 ile brüt kredilere ait. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 30.14 payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 19.31 payla menkul kıymetler ve yüzde 10.08 payla diğer aktifler takip etti.

Brüt krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.44 artış gösterdi. Pasif toplamının yüzde 79.42'sini mevduat, yüzde 8.95'ini özkaynaklar, yüzde 5.69'unu bankalara borçlar ve yüzde 5.94'ünü diğer pasifler oluşturdu. İşletme kredileri 74 milyar 555.8 milyon TL ile kredi türleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu 18,286.9 milyon TL ile tüketici kredileri izledi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.