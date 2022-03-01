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Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları değişti

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Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları değişti
KKTC Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinden uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. 
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, bugünden itibaren geçerli oldu.
Bu doğrultuda TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,50 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 2 oldu. 
Döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,09 ve azami aylık gecikme faiz oranı da yüzde 1,59 olarak açıklandı. 
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