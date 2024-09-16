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Kredi Garanti Fonu Desteği ile krediniz Creditwest Bank’ta

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Kredi Garanti Fonu Desteği ile krediniz Creditwest Bank’ta
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Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri, yeterli teminat sunamayan işletmelere devlet garantisiyle finansman desteği sağlamaktadır. Özellikle KOBİ'ler, tarım ve hayvancılık sektöründeki firmalar için hayati bir kaynak olan KGF kredileri, bu sektörlerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
KGF Devlet Destekli Kredi, üreticilere birçok avantaj sunuyor. Aylık TL %4.08, YP para cinsinden %0.5 gibi düşük faiz oranlarıyla oldukça uygun maliyetli bir kredi olması yanı sıra teminat tarafında da kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, kredi pul muafiyeti bulunmakta olup , üreticilerin ve finans kuruluşlarının bütçelerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı oluyor. 1,500,000 TL'ye varan kredi limiti, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yatırımlarını gerçekleştirmelerine olanak tanırken, maksimum 36 ay vade seçeneği de ödeme planlarını daha esnek hale getiriyor.
Creditwest Bank, bu kredi ürünü ile KKTC ekonomisine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Ticari firmaların yanı sıra  tarım ve hayvancılık sektörü ile uğraşan firmalara da destek olan banka, ülke ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine öncülük ediyor. Ayrıca, sürekli geliştirdiği ürün ve hizmetlerle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.
Bu yeni kredi ürünü, belirli şartları  karşılayan firmalara kefalet sağlayarak yatırımlarını hızlandırmayı ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.
ELİZ ULUSOY: KGF  KREDİLERİ İLE KOBİLERİN VE ÜRETİCİLERİN TÜM İHTİYAÇLARI İÇİN UYGUN ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ‘Creditwest Bank olarak, KGF  Kredileri ile sağladığımız finansal destek sayesinde, üreticilerimizin ve işletmelerimizin yatırımlarını artırmalarına, istihdam yaratmalarına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarına olanak tanıyoruz. Bu krediler, KGF desteği yanı sıra bankamızında uyguladığı uygun faiz desteği ile sadece mevcut işletmelerin güçlenmesine değil, aynı zamanda yeni girişimlerin de hayata geçmesine destek sağlayarak, ülke ekonomisinin dinamizmini artıracaktır.’
 
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