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Köyce Organik Çiftliği’ne organik yumurta pazarlamasına izin verildi

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Köyce Organik Çiftliği’ne organik yumurta pazarlamasına izin verildi

Köyce Organik Çiftliğinin organik yumurta pazarlamasına yapılan denetimler sonrası izin verildi.

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Köyce Organik Çiftliği’ne 10 Aralık’ta yapılan ziyarette, daha önce tespit edilen uygunsuzlukların düzeltildiğinin gözlemlendiği, bunun üzerine organik yumurta pazarlamasına izin verildiği kaydedildi.

İlgili denetim, 20/2018 tarihli Organik Tarım Yasası Dördüncü Kısım ''Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri, Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı'' 25’ inci maddenin 2'inci bendindeki yetkiye dayanarak yapıldı.

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