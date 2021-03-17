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Kooperatiflerden alınan krediler 6 ay ertelenebilecek

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Kooperatiflerden alınan krediler 6 ay ertelenebilecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kooperatiflerden alınan krediler için 6 ay taksit erteleme seçeneğinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren kredi, kalkınma ve tasarruf kooperatiflerinden çekilen kredilerin taksitlerinin 6 ay ötelenmesi için hazırlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulundan geçtiğini ve yürürlüğe girdiğini söyledi.

Kararın, vatandaşların Covid-19 nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların dikkate alındığını belirten Ataoğlu, taksit öteleme imkânından faydalanabilmek için ilgili kooperatife başvuruda bulunmak gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, kredilerin orijinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelemesi yaptırılabileceğini, faiz oranında bir artış olmayacağını ve ek bir ücret alınmayacağını belirtti.

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