Koopbank’ta “Avrupa’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan Örnekleriyle Kooperatifçilik” paneli düzenlendi

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda (Koopbank) 65’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında “Avrupa’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan Örnekleriyle Kooperatifçilik” paneli düzenlendi.

Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yapılan panelde yurt dışından ve ülkeden kooperatifçilik alanında uzmanlar ve akademisyenler yer aldı.

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ile Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman’ın açılış konuşmalarını yaptığı panelde, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da bir konuşma yaptı.

Panel açılışında, aynı zamanda, Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Başkanı Ariel Guarco ve Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) Başkanı Bhima Subrahmanyam’ın video mesajları paylaşıldı. Birlik başkanlarının mesajlarında, Koopbank’ın 65. yıl dönümü kutlanarak, içinde bulunulan zorlu dönemde kooperatifçiliğin önemine vurgu yapıldı, uzmanların katılımıyla fikir alışverişinde bulunacak ve kooperatifçiliğe katkıda bulunacak panelin verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Ataman: “Koopbank ülkenin en büyük özvarlığı”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman açılışta yaptığı konuşmada, 65 yıl önce tek bir şubeyle faaliyete geçen Koopbank’ın bugün ülke geneline yayılmış 20 şubesi, bilanço büyüklüğü, mevduat ve kredi sıralamasındaki yeriyle, ülkenin en büyük mali kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Ataman Koopbank’ın bankacılık faaliyetleriyle, iştirakleriyle, ülke ekonomisinde yarattığı katma değerle, istihdam ettiği personel sayısıyla ve ekonomiye katkısıyla ülkenin en büyük özvarlığı olduğunu belirtti.

Bankanın 65’inci kuruluş yıl dönümünü kooperatifçiliği irdeleyerek taçlandırmak istediklerini kaydeden Ataman, Avrupa ve Türkiye'den çok değerli konuşmacıları davet ettiklerini anlattı, davetlilerin kendi ülkelerindeki deneyimleri ve iyi bankacılık uygulamalarını anlatacaklarını dile getirdi.

Ataman panel boyunca ele alınacak konulardan da bahsetti. Yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlamasına katkı koyan; ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen kadın kooperatifinin başarı hikayesinin anlatılacağını kaydeden Ataman, ülkedeki kooperatifçiliğin güncel durumu hakkında bilgi verileceğini belirtti. Kooperatif Merkez Bankası'nın ülke kooperatifçiliğindeki fonksiyonunun da ele alınacağını belirten Ataman, etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

Yerli: “Çalışanlara teşekkür ederiz”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Yerli de, konuşmasına Ataman'ın verdiği rakamlara işaret ederek başladı. Yerli, bu rakamlar yanında iş birliği, güvenlik, saygınlık, eşitlik gibi temel ilkelere bağlı şekilde çalışmanın da kendileri için önemli olduğunu anlattı. Kadın erkek eşitliği iş sağlığı ve güvenliği ve sendikalaşma konusunda da başarılı bir banka olduklarını dile getiren Yerli, özellikle sendikalaşmanın yarattığı güven duygusunun önemine işaret etti.

İş prensiplerine büyük önem verdiklerini kaydeden Yerli, "Best practice diyebilirsiniz, benchmark diyebilirsiniz... İyi iş prensiplerini uygulayan bir bankadır Koopbank. Bu rakamlar onun için hayret uyandırıcıdır." dedi.

Yerli, Koopbank'ın değişimi görebilen ve buna ayak uydurabilen bir banka olduğunu da dile getirdi. Çalışan sadakati ve çabalarının çalışmaların omurgası olduğunu vurgulayan Yerli, onları kutladı ve emekleri için teşekkür etti.

Ataoğlu: ”Turizm sektöründe yerli ürünlerin tüketimine yönelik ciddi bir çalışma başlattık”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, burada yaptığı konuşmada, büyük başarılarla 65’inci yılını kutlayan Koopbank’ın bu süreçte edindiği tecrübelere dikkat çekerek, ileriki yıllarda da başarıların devamı için attığı adımlardan dolayı tüm Koopbank Yönetim Kurulu üyelerini ve çalışanlarını tebrik etti.

Ataoğlu, kooperatifçiliğin ilerlemesi, kooperatiflerin eski konumuna gelebilmesi için Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'nin yürüttüğü çalışmalara da değinerek, bu çalışmaların kooperatifçilik alanına sağlayacağı katkıların önemini vurguladı.

Temennilerin Koopbank’ın, Merkez Bankası’nın, Mukayyitliğin destek vermesi ve yol göstermesi ile iştiraklerin mevcut sıkıntılarının giderilerek, hayat bulmalarının sağlanması olduğunu kaydeden Ataoğlu, bu yönde çalışmaların var olduğunu bildiğini belirtti, sürece katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Kurumların yönetim kurullarının, çalışanlarının ve sendikanın ne kadar önemli olduğunu bu gibi çalışmalardan görüyor olduklarını söyleyen Ataoğlu, Koopbank’ın yanında Kalkınma Bankası’nın da kooperatifçiliğin ileriye gitmesi için katkılarına işaret etti.

Bakan Ataoğlu, bir turizm adası olan ülkede yerli üretimin tüketilmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, yerli üreticileri bu yönde destekleyecek ciddi bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Söz konusu çalışmayla, kooperatiflerin bir araya geldiği ve adanın en ücra köşesindeki üreticinin ürünlerinin bile turizm sektörüne ulaştırılmasının sağlandığını dile getiren Ataoğlu, kooperatifçilik mantığıyla yürütülen bu çalışma sayesinde maliyetlerin de azaltılıyor olduğunun altını çizdi.

Panel, açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti. Panelde Uluslararası Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Krasimir Ignatov ve Malta Kooperatif Federasyonu Başkanı John Mallia da birer sunum yaptı.

Koopbank’ın 65’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu akşam bir de resepsiyon verilecek.