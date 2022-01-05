Koopbank’ın yeni yıl talihlileri hediyelerini aldı

Koopbank’ın yeni yıl talihlileri kazandıkları hediyeleri Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.

Koopbank’ın yeni yıl kampanyası çerçevesinde OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları arasında yapılan çekilişte 10 kişi Akıllı Robot Süpürge sahibi oldu. Koopbank’ın Lefkoşa’da bulunan Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile Akıllı Robot Süpürge talihlileri belirlendi. Talihliler kazandıkları hediyeleri Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.



10 KİŞİYE AKILLI ROBOT SÜPÜRGE

01 Aralık 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Optimum POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 100 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler Akıllı Robot Süpürge sahibi oldu;



1- Metin Ersoy

2- Kerim Genel

3- Süleyman Serinay

4- Nursel Kelebek

5- Feridun Feridun

6- Burcu Özlemler

7- Ülfet Saylan

8- Mehmet Kortmaz

9- Bahire Talaş

10-Ece Atamert Arkar



OPTIMUM, KOOP24 KARTLARI VE HEPi MOBİL CÜZDAN UYGULAMASINDA KAMPANYALAR HIZ KESMİYOR

Koopbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Kerem yaptığı açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kampanyalarının her yıl olduğu gibi 2022 yılında da devam edeceğini kaydetti. Bankanın mobil cüzdan uygulaması HEPi’den de bahseden Kerem, Uygulama kullanıcılarının son teknoloji QR kod ödeme yöntemi ile temassız ödeme kolaylığı ve birçok avantajlar ile alışveriş yapma fırsatı yakaladığından bahsetti.



HEPi YENİ YILDA DA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Kemal Kerem, HEPi yeni yıl kampanyası ile çeşitli sektörlerde alışveriş yapan kullanıcıların toplamda 150 TL değerinde HEPiCiK puan kazandığını belirtti. Son teknoloji QR ödeme sistemi ile temassız ödeme yapma kolaylığı sağlayan HEPi, birçok sektörde yıl boyunca da kullanıcılarına indirim ve avantajlar sunmaya devam edeceği bilgisini verdi.

