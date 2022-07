Koopbank 100’ncü Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyor

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 100’ncü Uluslararası Kooperatifler Gününü (CoopsDay) kutluyor. Her yıl temmuz ayının ilk cumartesi gününe denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü bu yıl 2 Temmuz tarihinde, “Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’’ (Cooperatives Build a Better World) teması ile kutlanacak.Uluslararası Kooperatifler Gününün (CoopsDay) amacı, kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmektir. Kıbrıs’ta bir asırdan uzun süredir devam eden kooperatifçilik, günümüzde tarım ve hayvancılıktan esnaf birliklerine ve finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce kişiye hizmet veriyor.Birleşmiş Milletlerin verilerine göre tüm dünyada 3 milyonu aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Temsil ettiği kişi sayısına bakıldığı zaman kooperatifler bugün dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumundadır. Kooperatifler, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istikrarlı, kaliteli istihdama, dünya genelinde 280 milyon kişiyle, diğer bir deyişle dünyada istihdam edilen toplam nüfusun %10'una iş fırsatı sağlıyor. Dünya genelindeki ilk 300 kooperatif ve iş ortaklarının cirosu 2 milyar doların üzerindedir.Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta 216 kayıtlı kooperatif şirketi bulunuyor. Ülkemiz kooperatifleri finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Bunların yanında son yıllarda dünyada görülen akıma paralel olarak kurulan kadın kooperatifleri de öne çıkıyor. Kadın kooperatifleri özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyuyor, ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor. 2020 yılı verilerine göre banka lisansı ile faaliyet gösteren iki kooperatif bankası dışındaki kooperatiflerin bilanço büyüklüğünün 3 milyar Türk Lirasına yaklaştığı görülüyor.Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, özellikle global ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreçler boyunca dünya genelinde üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu belirtti. Global düzeyde ekonomik sıkıntıların yaşandığı günümüzde kooperatiflerin değerinin bir o kadar daha arttığına vurgu yapan Ataman, üretim ve tüketim kooperatiflerinin temel mal ve hizmetlerin tedarik zincirlerini koruma yönünde çok önemli misyonlarının olduğunu belirtti. Ataman, kooperatiflerin kriz zamanlarında ortaya koydukları bu yerel yaklaşımlar ile en ihtiyaç duyulan anda içinde bulundukları toplumların yanı başında bulunarak onları desteklediklerini kaydetti.Genel Müdür Kemal Ataman, Koopbank’ın 63 yıldır halktan aldığı ilham ve heyecanla her evin bir parçası olmaya devam ettiğini kaydetti. Ataman, gerek ülkemiz, gerekse dünyanın geri kalanı için kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerken, Koopbank’ın ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın vazgeçilmez bir misyonunun olduğunu vurguladı. Ataman, çağa uygun şekilde dijital alanlarda kaydedilen yenilikler ve hizmet koşullarının yeniden inşa edilmesi ile toplum ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke edinen bir kooperatif kuruluşu olduklarını ifade etti.Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 2022 yılı için belirlemiş olduğu ‘’Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’’ teması ile sadece fiziksel inşadan ya da yaratmadan bahsedilmediğine dikkat çeken Ataman,kendine yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, dayanışma, dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve başkalarını önemsemek gibi kapsayıcı değerlerin de. Ataman, Koopbank’ın bu temel inanç doğrultusunda hareket eden bir kooperatif kuruluşu olduğunu ve finans alanındaki sorumluluklarının yanında kültür, spor, doğa ve çeşitli alanlarda sağladıkları mali destekler ile bu yılkı temada belirtildiği şekilde toplum için daha iyi bir dünya yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.Genel Müdür Kemal Ataman açıklamasında 100’ncü Uluslararası Kooperatifler Gününü ülkemizde de kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.