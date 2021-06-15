Konut kredileri zirve yaptı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre konut kredileri tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı ve ilk kez 2 milyar sınırını aştı. Konut kredileri, Nisan’da 2 milyar 149 milyon TL’ye ulaştı

Konut kredileri 2,1 milyarı geçti



KKTC Merkez Bankası verilerine göre konut kredileri tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı ve ilk kez 2 milyar sınırını aştı

Konut kredileri üç aydır artış gösterirken, mahkemelik borçlar dört aydır azalıyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Nisan 2021’de konut kredileri Mart ayına kıyasla %2.1 oranında arttı. Bankaların Merkez Bankası Risk Merkezi’ne yaptığı bildirimlere göre, Ağustos 2020’de 2 milyar 066 milyon TL’lik miktarla, ilk kez 2 milyar sınırını geçen konut kredileri, Eylül 2020’de 2 milyar 093 milyon TL’ye kadar çıktı. Daha sonra düşüşe geçen konut kredileri Ocak 2021’de 2 milyar sınırının altına indi. Krediler Şubat’taki artışla 2 milyar 011 milyon TL’yi, Mart’ta %4.78’lik artışla 2 milyar 107 milyon TL’yi, Nisan’da ise 2 milyar 149 milyon TL’yi buldu.



KREDİLERDE YILLIK ARTIŞ %15.24 ORANINDA

Risk Merkezi verilerine göre bankaların kullandırdığı konut kredileri Nisan 2020’de 1 milyar 865 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, koronavirüs etkilerine rağmen Nisan 2021’de yıllık bazda %15.24 oranında artış gösterdi. Aylık bazda bakıldığında konut kredilerinde geçen yılın Mayıs, Ekim, Kasım ve Aralık ayları ile yeni yılın Ocak ayında düşüş olduğu, diğer aylarda ise yükseliş olduğu görülüyor. Finans çevreleri, konut kredilerindeki artış ve azalışların TL’nin döviz kurları karşısındaki hareketliliğinden etkilendiğini de işaret ediyor.

Bankalardan kullanılan konut kredilerinde Aralık 2020’de 27,1 milyon TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek noktasına ulaşan tahsili gecikmiş alacaklar (mahkemelik borçlar), Ocak’ta 25,1 milyon TL’ye, Şubat’ta 25 milyon TL’ye, Mart’ta 24,8 milyon TL’ye, Nisan’da ise 24 milyon 040 bin TL’ye indi. Risk Merkezi verilerine göre Nisan’da saptanan TGA miktarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla %7.47 oranında daha düşük bir noktada. Nisan 2020’de TGA 25,9 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti.



