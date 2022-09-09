Komşu Group’un projesine KKTC’den büyük ilgi

Proje hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi veren Komşu Group Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Arslan ise, bu proje sayesinde Kıbrıs Türk halkı ile Erdemli halkı arasında daha derin kültürel bağın kurulacağını ve kardeşlik ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye geleceğini ümit ettiğini ifade etti

Türkiye’nin en büyük ve en modern köy yaşam projesi KOMŞUKÖY Avgadı’nın ilk lansmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başladı.Lansman öncesi Kuzey Kıbrıs’a gelen Komşu Group Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Arslan ve beraberindeki ekip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabulde Erdemli’yi yakından tanıdığını ve zaman zaman ziyarete geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Avgadı yaylasında böyle bir projenin yapılmasından ve bu projenin ilk lansmanının da Kuzey Kıbrıs’ta yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Proje hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi veren Komşu Group Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Arslan ise, bu proje sayesinde Kıbrıs Türk halkı ile Erdemli halkı arasında daha derin kültürel bağın kurulacağını ve kardeşlik ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye geleceğini ümit ettiğini ifade etti. Nezir Arslan, projenin tam donanımlı bir yaşam projesi olduğunu, sosyal donatısı, özgün mimari yapısı ve sürdürülebilir yaşam anlayışı ile Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıdığını açıkladı. Projeye Kuzey Kıbrıs’tan yoğun ilgi olduğunu, bine yakın ön talep topladıklarını kaydeden Arslan, 10 Eylül Cumartesi günü Girne Merit Crystal Otel’de projenin sunumunun yapılacağını belirtti. Görüşmeye Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Erdemlili Talip Atalay ve Komşuköy Avgadı projesinin sorumluları da katıldı. Kabulün sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Nezir Arslan tarafından Komşuköy Avgadı’nın çini üzerine işlenmiş bir hediyesi takdim edildi.