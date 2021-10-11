"KKTC’de üretim yapan ve ürettiğini satan bir toplum yaratmak için yola çıktık"

Arıklı, KKTC’de üretim yapan ve ürettiğini satan bir toplum yaratmak için yola çıktıklarını belirterek, tarımdaki çeşitliliği arttırmaya yönelik Geçitköy’deki su ile Mesarya Ovası’nı sulak alana çevirerek, tarıma elverişli hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Geçitköy’deki su ile Mesarya Ovası’nı sulak alana çevirerek, tarıma elverişli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerini kabul etti.

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de üretim yapan ve ürettiğini satan bir toplum yaratmak için yola çıktıklarını belirterek, bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bir ticaret anlaşması eylem protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Arıklı, tarımdaki çeşitliliği arttırmaya yönelik ise Geçitköy’deki su ile Mesarya Ovası’nı sulak alana çevirerek, tarıma elverişli hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Erhan Arıklı, “Orada ürettiğimiz ürünleri, hammadde olarak değil de, mamul ya da yarı mamul olarak Güvercinlik bölgesinde oluşturulacak işletmelerde işleyerek, satmayı planlıyoruz. Bu noktada sizlerle birlikte yapacağımız çok fazla şey var” şeklinde konuştu.

“KKTC’YE YILLARDIR UYGULANAN AMBARGOLARI DELDİK”

“Artık burada ürettiğimiz her şeyi, Anavatan Türkiye’ye, oradan da tüm dünyaya satabileceğiz” diyen Başbakan Yardımcısı Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu şekilde KKTC’ye yıllardır uygulanan ambargoları delmiş oluyoruz. Şu anda geriye kalan sadece üretim… Burada da ürün çeşitliliğimizi arttırmamız gerekmektedir ve yeni ürünlerin üretilmesi noktasında, sizlerin bilgi tecrübesinden faydalanacağız.”

“YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ İLE GÜNEYE VE GÜNEYDEN DE ÖTEYE SATIŞ YAPABİLECEĞİZ”

Güvercinlik bölgesinde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde 174 tane küçük ölçekli sanayi kuruluşunun yer alacağını, yapının tamamen ihracata yönelik olacağını vurgulayan Erhan Arıklı, şunları kaydetti:

“TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüştüğümüzde, Türkiyeli iş adamları ve KKTC’li iş adamlarının konsorsiyumuna ağırlık verecek şekilde karara vardık. Aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü ile güneye ve güneyden de daha öteye Avrupa’ya satış yapabileceğiz.”