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KKTC'de asgari ücret belli oldu

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Yeni asgari ücret, yüzde 19,19 oranındaki hayat pahalılığının yansıtılmasıyla net 35.180 TL, brüt 40.436 TL olarak belirlendi

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KKTC'de asgari ücret belli oldu
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirledi. İşveren temsilcisinin katılmadığı toplantıda karar devlet ve işçi temsilcilerinin oy birliğiyle alındı. 

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında yaptığı kısa toplantıda, yılın üçüncü asgari ücretini belirleyerek açıkladı.

İşveren tarafının katılmadığı toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.19 olduğunu ve kamu çalışanlarına, emeklilere ve devletten yardım alanlara bu rakamın yansıtılacağını; aynı şekilde asgari ücrete de bu oranın yansıtılarak yeni rakamın belirlendiğini anlattı. 

Gardiyanoğlu, asgari ücrete on günlük itiraz süresi olduğuna işaret ederek "10 gün içinde itiraz olursa masayı tekrar kurup değerlendireceğiz" dedi.

Gardiyanoğlu, yeni rakamı Bakanlar Kurulu'na göndereceklerini söyledi.

"Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında da yoğun mesaimiz buydu" diyen Gardiyanoğlu, kamudan maaş ve yardım alanlara verilecek hayat pahalılığını görüştüklerini bildirdi.

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